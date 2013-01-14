中国远洋拟收购希腊最大港口Piraeus的60%股份

海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透雅典1月14日 - 据希腊财经报纸Imerisia周一报导,中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)正考虑入股希腊最大港口Piraeus(OLP)(OLPr.AT),投资金额为10亿欧元.该港口是希腊计划进行私有化的港口之一.
"这家中国公司有意收购Piraeus(OLP)港口60%的股权."报导称,但未指明消息来源.
该报称,中国远洋打算在希腊确定两大港口私有化程序之后提交投资意向书.另一个港口Thessaloniki Port(OLTr.AT)也将进行私有化,它们是希腊最大的两个港口.
在此之前中国远洋已经对Piraeus港进行过重要投资,希腊政府持有该港口74%的股份.
"我们没听说过这样的消息."一名要求匿名的OLP高层对路透表示.
路透未获得希腊私有化机构TAIPED官员的置评.
根据Piraeus港务局的信息,2011年该港客货吞吐量分别达到2,000万人次和170万个集装箱.这是希腊最繁忙的港口,也是通向东欧的门户.(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
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