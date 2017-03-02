33%的中国公司高管对未来一年收入增长前景非常有信心--普华永道

路透上海3月2日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周四发布全球CEO调研报告显示，33%的中国企业高管对其公司未来12个月的收入增长前景“非常有信心”，该比例在一年前为25%。这从侧面验证了中国经济正在复苏过程中。

普华永道去年第四季对来自79个国家逾1,300名企业高管进行调研，其中有来自中国内地和香港的182名企业高管，内地受访者主要来自金融服务、技术和工业制造三个行业，香港则主要来自金融服务、消费品及零售，以及工业制造。

普华永道中国管理咨询合伙人陈兆丰表示，“尽管去年全球市场有各种不稳定因素，但是中国企业高管的信心却在逐步回升。与去年相比，他们对未来12个月的企业增长前景更为乐观。”

他说，中国以技术为重点、以创新带动的经济增长正在取得成果，坚持不懈的技术发展在带来改变和颠覆的同时，也会带来新的商机。

调研报告称，要在未来12个月推动增长战略和盈利，很大比例的中国企业高管表示内生增长、实现新的战略联盟或合资公司和新的并购是实现这个目标的三大主要方式。

中国企业高管也认识到，他们需要优先对创新和数字化能力进行投资以抓住新的机遇。为了获得经济和生产力效益，中国企业采用并优先发展数字化，在应用多项创新技术方面处于世界领先水平。

中国企业高管认为，北京、上海和香港对其公司未来12个月增长前景是最为重要的城市，纽约和新加坡分别排在第四和第五位。而在未来一年最具增长潜力的国家或地区选择上，中国内地高管将目光投向美国、香港和德国、香港企业高管则关注中国、美国和英国。（完）