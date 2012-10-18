《热点透视》中国企业信用交易增速超越银行放款

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 蔡美珍
路透香港10月17日电---中国银行业者似乎在自己地盘上被中国企业将了一军.银行业者还在为中国经济挹注大量信贷,好让信贷推动的经济成长动能维持不坠之际,企业却在为自己的客户提供赊帐的信用交易.这或许有助维持经济持续加速,但风险在於,逾期帐款让企业更难应付日益增加的债务.
中国金融机构贷款持续以一年约16%的速度成长.信贷成长有助减轻经济成长降温的冲击.但在业务机会减少之时提供信贷,可能会变成徒劳无功,银行为债台高筑的企业提供新贷款,只是让企业还掉旧贷款,免得企业倒闭.结果就是像日本那种产生通缩效应的下滑局面,再融资活动排挤掉新投资活动.
中国企业为客户提供信用交易的成长速度甚至更快.上海证交所上市公司的应收帐款现在达到约1,900亿美元,相当於所有银行放款的30%,光是60家国企就占了这些应收帐款的半数以上.这些企业的应收帐款过去四季持续以30%左右的年增率成长,而应收帐款周转天数已经由一年前的33天左右,提高到41天.中国重工(601989.SS)的应收帐款在过去一年增加50%.招商地产000024.SZ应收帐款增加一倍.
一笔应收帐款就等於一笔零息贷款,在景气好的时候,企业提供给客户赊帐的金额往往会增加,而前景不明朗的时候则会下滑.如果企业未能控制好客户信用,原本体质不错的企业,也会有被逾期帐款拖累,而导致自己贷款违约的危险.这种所谓的三角债问题,加剧了1997-1998年的亚洲金融危机.
因此,当企业在景气困难时期还提供赊帐信用,这就是令人忧心的讯号.这透露出,企业相信明天赚进的钱,价值会高於今天赚的,换言之就是通缩.这可以说明,为何日本上市公司应收帐款天数平均高达96天.中国企业信用日益宽松,或许是中国经济的另一个不祥征兆.(完)
--编译 蔡美珍;审校 沈以文
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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