焦点：发债发股都不划算 中国企业转向可转债市场

路透香港12月23日 - 中国公司苦于应对高昂借贷成本以及不断增加的债务，更多企业或将通过发行可转债融资，因利率上升给增加了他们的财务压力。

在中国，可转债作为公司融资渠道而言是个小众产品，比起股市、债市和贷款市场来说要小得多。但对具有良好成长前景和较低信用评级的公司来说，这种债券相对直接负债来说是更为便宜的融资渠道。

银行人士称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息并暗示明年加快升息步伐之后，这个亚洲最兴旺的可转债市场发行活动料将加速。

美国总统当选人特朗普上任后的不确定性状况，加之外界对中国经济的担忧，也将加剧市场波动，这可能令企业不敢进一步增加债务负担。

“亚洲的未偿债规模以及现行的杠杆率意味着，固定收益市场将很难以借款企业所希望的水平进行再融资，”瑞穗可转债全球负责人Miles Pelham说道。

“近期国内外利率上升将迫使更多的中国借款企业发行可转债，以确保能用较低的票面利率进行再融资。”

银行业人士称，一些仍有未偿还可转债的企业或在明年重返债市进行再融资。2017年将有可转债到期的企业包括新奥能源(ENN Energy) (2688.HK)、恒安国际(Hengan International)(1044.HK)和晶科能源(Jinko Solar)(JKS.N)。

**需求上升**

今年截至目前，除日本以外亚洲地区的可转债发行规模较上年同期小幅下降至51亿美元，为连续第二年下降。但2016年的总规模中扣除了66亿美元的交易，因银行业人士认为这部分交易并不能代表总体趋势。

“我们发现与股权相关的融资意愿有所上升，发行人仍可享受零或较低的票面利率，”摩根大通执行长Gaurav Maria说道。

他表示，此类发行在没有立即稀释公司股票或他们在上市公司的持股的情况下，通过可转债也实现了诱人的转换溢价。

中资发行人今年通过这些混合工具融资25亿美元，2014年和2015年的融资规模分别为46亿美元和36亿美元。相比之下，他们通过传统债券融资771亿美元。中资发行人在亚洲以美元计价的可转债市场占逾半壁江山。

今年的融资大案中，不包括软银(9984.T)筹集66亿美元的交易，软银在未影响阿里巴巴(BABA.N)股价的情况下出脱了对后者的持股。

可转换债的利率上升，显示出融资选项紧张，且企业认为其股票被低估。中国沪综指.SSEC目前的市盈率为13倍，日股日经指数.N225的市盈率则超过20倍。

“我们正在控制我们的净负债和债务，因为在周期性低谷，能拯救你的是现金，” 晶科能源的董事Sebastian Liu称。

“未来可转债仍将是我们降低融资成本的一个选项。我们在努力控制随着我们市场份额成长而可能增多的债务。这是成长和债务之间的一种权衡。”

在债券收益率一路蹿升而信贷环境愈发收紧之际，这种策略就变得越来越重要。

坐拥数以十亿美元计投资的中资借款人，还可以通过发行可转为另一家公司股份的零息债券，寻求将交叉持股变现。

国有巨头宝钢股份(600019.SS)和长江电力(600900.SS)就是通过发行零息可转债，溢价清算了对中国建设银行的持股。

“我们预计在中国，会有越来越多交叉持股通过可转债进行清算，国企及综合企业借此实现其投资的价值，”瑞穗银行的Pelham称。

“这些持股会使他们获得零成本融资，并能够溢价售出不再属于他们核心策略的企业的股票。”

图表：亚洲可转债 tmsnrt.rs/2i8kmp7 (完)