焦点：中国IPO队列排到六年后 借壳上市成为无奈之举

路透香港5月6日 - 越来越多的中国公司为了跳过IPO排队长龙，在上海或深圳交易自己公司股票，采用了借壳上市的办法，即通过收购上市公司进行上市。

这股借壳上市风潮下，出现了一些以往不大可能的组合，比如一家手机游戏开发商通过一家制鞋公司上市，一家医药经销公司与一个酒厂搭档。在这种交易下，上市公司通过股票置换收购规模更大的私人持有公司，并使非上市公司的股东控制合并后的实体。

申请IPO的企业及它们的顾问公司原本希望，自3月起企业上市将由审批制改为速度更快的注册制。但新任证监会主席刘士余表示，起草新规定需要时间，让762家公司继续排队等待上市，许多公司担心上市可能需要好几年时间。

这让那些想要快速上市的公司考虑收购已经上市的公司，后者的业务通常都非常迟缓或处在恶化之中。

“这表明公司对于需要等多久才能在中国上市完全没有信心，在目前这个阶段完全未知，”专注中国的投行中国首创CEO Peter Fuhrman表示。

**溢价可观**

这些交易对于被收购企业的投资者来说，是有利可图的，交易价格较股票市价经常有可观的溢价。但这些交易也引发监管担忧，因为借壳上市的审核程序没有正规IPO严格。

逆向收购也令人想起2011-2012年发生的一系列涉及中国企业的会计丑闻。这些企业就是通过逆向收购得以在美国上市。据麦肯锡的一份报告，在那两年时间里，由于欺诈与会计问题，美国证券交易委员会(SEC)叫停这类交易并撤销了一些公司的注册，100多家公司从纽约证交所摘牌或者停牌。之后，SEC批准为通过逆向收购在纽约证交所和Nasdaq交易所上市制定更加严格的标准。

香港和澳洲等其他市场，也收紧和阐明了关于借壳上市的规定，以防止发生类似问题。

“借壳上市的主要隐忧在于...这通常比IPO容易，而且不必经过IPO申请程序和相应的审核，”亚洲公司治理协会秘书长Jamie Allen表示。

今年平均每月有10家公司获准在中国的两大证交所上市，按此速度，后备企业需要将近六年半的时间才能全部上市。

中国证监会没有回复置评请求。

今年迄今，中资公司借壳上市交易规模已达206亿美元，其中包括阿里巴巴支持的圆通速递(YTO Express)在3月下旬借壳一家服装生产企业登陆A股的27亿美元交易。

汤森路透数据显示，上年同期中资公司借壳上市交易规模为190亿美元，去年全年规模则达到创纪录的669亿美元，中国先前暂停IPO也是倒逼企业借壳上市的原因之一。相比之下，2014年和2013年中资公司借壳上市交易规模分别仅为465亿美元和274亿美元。

数字广告企业分众传媒(002027.SZ) 2013年自Nasdaq市场退市，去年12月通过72亿美元的借壳交易登陆深圳股市，为同类交易中规模最大。

据两名知情人士透露，王健林旗下的大连万达商业地产股份有限公司3699.HK如果不能很快拿到在上海证交所进行IPO的批文，可能也会寻求借壳上市。

以往这类交易多数还伴随着股份二次发行，来为合并后公司募集新资金。

**借壳上市成本未必低于IPO**

最近进入中国IPO队列的一些公司，仍然愿意等下去。

“我们不知道多久才能上市，但我们理解，有许多公司在申请IPO，可能需要等待很长时间，”江苏和时利新材料股份有限公司的投资者关系主管表示。该公司3月申请在深圳上市。

逆向收购成本有时可能比IPO还高。IPO可能需要花费大笔顾问费，并需要与律师和审计人员一起努力，使公司账目与管控符合监管机构及证交所的要求。但收购交易也需要付出顾问费，而且一旦交易完成，也需要支付同样的审计与律师费。此外，以高于股价的价格收购上市公司，也是一笔成本。

实际上，中国企业的借壳上市潮流，正在推高被借壳企业的价格，使得逆向收购交易对于大型企业才有可行性。据汤森路透数据，2015年有33笔涉及中国企业的逆向收购交易，平均每笔规模约为20亿美元，而2016年迄今，平均规模已增至41亿美元。

“如果你是以几十亿美元把分众传媒私有化的紧张的投资者，如果你是需要资金购买飞机的快递公司，你无法等上两年、三年或五年，”Fuhrman表示，“你只能认了，花钱借壳。”他指的是，上市可以让企业更容易地筹集到资金，不论是为了投资，还是为了让股东套现。

中国逆向收购势头增强图表：tmsnrt.rs/1repLyp (完)