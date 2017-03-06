中国企业杠杆形成以银行债为主 去杠杆风险可控--政协委员

路透北京3月6日 - 中国政协委员张懿宸周一称，中国今年在去杠杆方面会加大力度，流动性会相对收紧；不过企业杠杆以银行债为主，去杠杆风险可控。

张懿宸同时担任中信资本董事长兼首席执行官。他在“两会”间隙对路透表示，中国所有杠杆的形成最终靠中国人的高储蓄，当前中国已经把资本外逃的各种路径切断的差不多了，所以中国的高储蓄只能维持在国内，就不会有资本外逃引发市场崩盘的风险。

“中国去杠杆的过程并不一定像西方市场的那么市场化，但中国控制风险的能力会非常强，去杠杆过程中会先把企业切割开，然后去杠杆。”他称。

张懿宸并表示，在金融市场化程度很高的国家去杠杆是很危险的，比如美国的杠杆以债券为主，一旦去杠杆引发违约，就会引发交叉违约，而且一旦开始交叉违约就很难停住，波及范围也很难判断，容易引发金融危机。

而中国的杠杆形成以银行债为主，银行债比较容易控制，债权人数量较少，协调起来相对容易。

“中国的企业主要靠银行融资，债权人就五六家银行，银行背后又是政府，一旦协调不好，政府就会进来让债权银行各自认领一部分。”他称。

2017年政府工作报告称，今年要在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重。强化企业特别是国有企业财务杠杆约束，逐步将企业负债降到合理水平。对守住不发生系统性金融风险的底线，有信心和底气、有能力和办法。（完）