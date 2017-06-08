中企今年并购意愿仍高涨 近四成倾向跨境并购--安永

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月8日 - 国际会计和咨询公司安永周四发布半年一期的《全球资本信心睛雨表》，根据大中华区的调查结果，中资企业今年对并购仍表现出持续需求，其中近四成受访者表示将进行跨境并购。
该睛雨表是经济学人智库对全球大型公司高级管理人员定期进行的一项调查。此次调查对象包括来自43个国家和地区的逾2,300名高管，受访企业涵盖14个行业领域，其中154名来自中国。
调查结果发现，在大中华区，97%受访企业预计中国并购市场在未来一年内将保持稳定或有所提高，89%中国受访企业正在运作的并购交易平均多于三单，其中37%受访者表示将会进行跨境并购。
安永财务交易咨询服务大中华区主管合伙人苏丽表示，“持续改善的经济状况为增长提供了一定基础，投资者对公司业绩期望的提升亦使交易数量接近历史高峰值。”
她还指出，自今年第二季起，中国外汇监管当局对跨境资本流出的监管已有一些松动，而且更多企业倾向于与美元私募基金合作，这在一定程度上缓解了中企跨境并购所需外汇资本紧张或受限的障碍。
调查结果显示，在未来12个月内，六大领域成为中企最热门的并购行业，包括汽车与运输、采矿和金属、电信、科技、多元化工业产品以及金融服务。而中企并购的前五大投资目的地依次是中国、美国、日本、印度和新加坡。
受访企业进行收购的前五大驱动因素分别是：市场份额增长、拓展新的业务区域、创新和创业、获得人才以及获得新技术等。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。