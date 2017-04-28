焦点：中资企业仍热衷于海外并购 利用海外资产融资避开资本管控

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透香港4月28日 - 中资企业对海外资产兴趣不减，争相在海外筹资以避开国内的资本外流控制措施。这种资本外流控制已导致中资企业越来越难以完成海外并购活动。
像复星国际(0656.HK)、万洲国际(0288.HK)、中国光大等热衷于收购、又可利用海外资产在国外筹资的中资企业表示，这种控制措施对他们是利好，可阻止更为聚焦国内市场的中资企业的潜在竞争性投标，因为那些企业海外筹资的选项较少。
中国光大控股(0165.HK)首席执行官陈爽称，在国内冗长监管程序牵制下，一些中资企业错失了海外并购的机会，但如果能够筹集美元并以美元投资，就不会受到这种监管及外汇问题的束缚。
2016年，中资企业共斥资1,050亿美元并购海外资产，创下纪录最高水准，收购的资产涵盖各个领域，从电影公司到足球俱乐部都有。但过去六个月间，为减轻人民币的贬值压力，北京严格限制企业将资金用于在海外收购非核心资产。
但这并没有阻挡住中资企业的脚步，他们仍然对海外并购如饥似渴。
银行人士和这些大型企业集团的高管称，他们一直在利用大量海外资产，包括上市附属公司、未上市关联企业和保险资金，通过股权和发债以及海外贷款来融资。
汤森路透的数据显示，从去年12月1日至2017年3月，中资企业已发行93批海外债券，价值约600亿美元，是上年同期发债规模的三倍；银行人士说，所筹资金主要用于为交易融资。
复星是最活跃的企业之一，自3月以来通过其在英属维尔京群岛的实体Fortune Star在海外发行了14亿美元债券。
复星称，中国政府的资本管控是一个挑战，但他们仍有多种办法来为海外交易融资。
“我们的确需要很好地利用我们的香港上市平台，这些平台能为我们提供许多融资途径，其中包括发债和银团贷款，”复星副总裁陈启宇在接受采访时说，他指的是复星集团拥有的几家香港上市附属公司。
**后来者**
中国科技巨头腾讯上月也签署了46.5亿美元离岸贷款，旨在为更多交易融资。与此同时，像万洲国际等其他中资企业，可利用海外子公司产生的美元营收。
万洲国际董事会主席万隆称，他不担心资本管控，因为在2013年以47亿美元收购Smithfield Food后，集团近60%的营收来自美国。
“作为跨国公司，我们不担心，我们有可以自由流动的外币营收。但对于才刚开始走全球化路线的中资企业而言，则会很艰难。”
银行家称，他们越来越不愿与没有海外资本的中资买家打交道。
腾讯去年10月组建财团、以86亿美元收购欧洲游戏开发商Supercell时，选择的是一些在海外拥有充裕现金的中资投资者，当中包括中信银行(601998.SS)、中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)等。
2016年中国境外并购交易： reut.rs/2qaZioN
参与此财团的一位人士称，腾讯甚至根本没有考虑过让没有海外资金可提供的中国投资者加入，因为这笔收购案必须要快速推进。
腾讯没有回复路透要求置评的请求。
亚欧跨国投资私募基金--汉德资本的大中华区业务主管孙正表示，资本控制也可能让那些拥有海外资金的中国买家受益，因为少了来自国内对手的竞争，资产价格会被拉低。
“去年我们看到有很多中国基金和买家奔赴海外，市场对此本来有些担忧，因为这将人为推高资产价格，”他说道，“而资本控制使得人们能够更加理性思考他们真正想收购的是什么。这确实很好地降低了竞争。”
但一些银行家私下警告，中国集团为了推进海外大肆并购，持续以新资产来进行更多融资，杠杆率愈来愈高，相关风险随之上升。
“这是巨大的风险。”一位参与此类交易的银行家说道，“如果出于任何原因，（买家）用来杠杆的海外部门出现问题，那么就将引发连锁反应。标的海外资产的财务实力非常关键。”
以一直在积极寻求购买海外资产的海航集团为例，根据多位为海航海外交易提供咨询服务的人士称，海航便将一些新收购的资产作为抵押品，以融得资金来进行下一笔收购。
海航的一位女发言人未对此予以置评。(完)
(编译/审校 刘秀红/汪红英/侯雪苹/高琦/白云/王颖/蔡美珍)
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