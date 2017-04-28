焦点：中资企业仍热衷于海外并购 利用海外资产融资避开资本管控

资料图片：2010年11月，香港，一名男子站在一辆电车上的人民币货币标识旁。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港4月28日 - 中资企业对海外资产兴趣不减，争相在海外筹资以避开国内的资本外流控制措施。这种资本外流控制已导致中资企业越来越难以完成海外并购活动。

像复星国际(0656.HK)、万洲国际(0288.HK)、中国光大等热衷于收购、又可利用海外资产在国外筹资的中资企业表示，这种控制措施对他们是利好，可阻止更为聚焦国内市场的中资企业的潜在竞争性投标，因为那些企业海外筹资的选项较少。

中国光大控股(0165.HK)首席执行官陈爽称，在国内冗长监管程序牵制下，一些中资企业错失了海外并购的机会，但如果能够筹集美元并以美元投资，就不会受到这种监管及外汇问题的束缚。

2016年，中资企业共斥资1,050亿美元并购海外资产，创下纪录最高水准，收购的资产涵盖各个领域，从电影公司到足球俱乐部都有。但过去六个月间，为减轻人民币的贬值压力，北京严格限制企业将资金用于在海外收购非核心资产。

但这并没有阻挡住中资企业的脚步，他们仍然对海外并购如饥似渴。

银行人士和这些大型企业集团的高管称，他们一直在利用大量海外资产，包括上市附属公司、未上市关联企业和保险资金，通过股权和发债以及海外贷款来融资。

汤森路透的数据显示，从去年12月1日至2017年3月，中资企业已发行93批海外债券，价值约600亿美元，是上年同期发债规模的三倍；银行人士说，所筹资金主要用于为交易融资。

复星是最活跃的企业之一，自3月以来通过其在英属维尔京群岛的实体Fortune Star在海外发行了14亿美元债券。

复星称，中国政府的资本管控是一个挑战，但他们仍有多种办法来为海外交易融资。

“我们的确需要很好地利用我们的香港上市平台，这些平台能为我们提供许多融资途径，其中包括发债和银团贷款，”复星副总裁陈启宇在接受采访时说，他指的是复星集团拥有的几家香港上市附属公司。

**后来者**

中国科技巨头腾讯上月也签署了46.5亿美元离岸贷款，旨在为更多交易融资。与此同时，像万洲国际等其他中资企业，可利用海外子公司产生的美元营收。

万洲国际董事会主席万隆称，他不担心资本管控，因为在2013年以47亿美元收购Smithfield Food后，集团近60%的营收来自美国。

“作为跨国公司，我们不担心，我们有可以自由流动的外币营收。但对于才刚开始走全球化路线的中资企业而言，则会很艰难。”

银行家称，他们越来越不愿与没有海外资本的中资买家打交道。

腾讯去年10月组建财团、以86亿美元收购欧洲游戏开发商Supercell时，选择的是一些在海外拥有充裕现金的中资投资者，当中包括中信银行(601998.SS)、中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)等。

2016年中国境外并购交易： reut.rs/2qaZioN

参与此财团的一位人士称，腾讯甚至根本没有考虑过让没有海外资金可提供的中国投资者加入，因为这笔收购案必须要快速推进。

腾讯没有回复路透要求置评的请求。

亚欧跨国投资私募基金--汉德资本的大中华区业务主管孙正表示，资本控制也可能让那些拥有海外资金的中国买家受益，因为少了来自国内对手的竞争，资产价格会被拉低。

“去年我们看到有很多中国基金和买家奔赴海外，市场对此本来有些担忧，因为这将人为推高资产价格，”他说道，“而资本控制使得人们能够更加理性思考他们真正想收购的是什么。这确实很好地降低了竞争。”

但一些银行家私下警告，中国集团为了推进海外大肆并购，持续以新资产来进行更多融资，杠杆率愈来愈高，相关风险随之上升。

“这是巨大的风险。”一位参与此类交易的银行家说道，“如果出于任何原因，（买家）用来杠杆的海外部门出现问题，那么就将引发连锁反应。标的海外资产的财务实力非常关键。”

以一直在积极寻求购买海外资产的海航集团为例，根据多位为海航海外交易提供咨询服务的人士称，海航便将一些新收购的资产作为抵押品，以融得资金来进行下一笔收购。

海航的一位女发言人未对此予以置评。(完)