中国企业有意参与建造阿根廷-智利安地斯山隧道

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透智利圣地亚哥5月31日 - 包括中国和欧洲企业在内的10家财团周三正式表示，有意参与建造连接阿根廷和智利的安地斯山隧道。该地标性项目规模约15亿美元。
智利公共工程部长Alberto Undurraga说，中国电力建设集团(601669.SS)、中国交通建设股份有限公司(601800.SS)、西班牙OHL(OHL.MC)和FCCFCC.HNO、意大利Astaldi(AST.MI)和Salini Impregilo(SALI.MI)都有意愿参与。
智利和阿根廷正在大力发展基础建设，这是第一次吸引到亚洲企业的兴趣。此地区的基建项目传统上多由西班牙和意大利的公司主导。
智利周二表示接到五份在圣地亚哥建造一条新公路的投标书，其中一份是中国企业首次在拉美竞标主要都市公路的建设许可权。
Undurraga说，上述安地斯山隧道项目预计在9月或10月开始招标。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。