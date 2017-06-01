中国企业有意参与建造阿根廷-智利安地斯山隧道

路透智利圣地亚哥5月31日 - 包括中国和欧洲企业在内的10家财团周三正式表示，有意参与建造连接阿根廷和智利的安地斯山隧道。该地标性项目规模约15亿美元。

智利公共工程部长Alberto Undurraga说，中国电力建设集团(601669.SS)、中国交通建设股份有限公司(601800.SS)、西班牙OHL(OHL.MC)和FCCFCC.HNO、意大利Astaldi(AST.MI)和Salini Impregilo(SALI.MI)都有意愿参与。

智利和阿根廷正在大力发展基础建设，这是第一次吸引到亚洲企业的兴趣。此地区的基建项目传统上多由西班牙和意大利的公司主导。

智利周二表示接到五份在圣地亚哥建造一条新公路的投标书，其中一份是中国企业首次在拉美竞标主要都市公路的建设许可权。

Undurraga说，上述安地斯山隧道项目预计在9月或10月开始招标。(完)