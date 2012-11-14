中国企业赢得澳洲58平方英里农场项目开发权--报导

路透堪培拉11月14日电---媒体周三报导称,中国一家房地产公司已赢得授权,开发澳洲一个占地58平方英里(15,000公顷)的农场项目.这可能会进一步加剧对於外资收购澳洲耕地的担忧.

澳洲一份报纸称,外界了解甚少的私营企业上海中福集团已获得50年的租约,进行西澳州的Ord East Kimberley Expansion项目的二期开发.

该州地区开发部长的发言人表示,尚未就此作出决定.他不愿就报导的细节置评.

"州政府尚未决定,要等到下周二才会宣布."他说.

近期外资对澳洲农业的投资热潮里,不少受人关注的交易中都出现了中国投资者的身影.

然而,这些举动引起澳洲政界的反弹.部分分析师担心,这可能令澳洲失去从亚洲中产阶层的食品需求增长中受益的机会.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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