中国企业赢得澳洲58平方英里农场项目开发权--报导

中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一
路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。
路透堪培拉11月14日电---媒体周三报导称,中国一家房地产公司已赢得授权,开发澳洲一个占地58平方英里(15,000公顷)的农场项目.这可能会进一步加剧对於外资收购澳洲耕地的担忧.
澳洲一份报纸称,外界了解甚少的私营企业上海中福集团已获得50年的租约,进行西澳州的Ord East Kimberley Expansion项目的二期开发.
该州地区开发部长的发言人表示,尚未就此作出决定.他不愿就报导的细节置评.
"州政府尚未决定,要等到下周二才会宣布."他说.
近期外资对澳洲农业的投资热潮里,不少受人关注的交易中都出现了中国投资者的身影.
然而,这些举动引起澳洲政界的反弹.部分分析师担心,这可能令澳洲失去从亚洲中产阶层的食品需求增长中受益的机会.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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