中资企业和外国基金或参与竞购巴西电力资产--律师

路透圣保罗6月7日 - 据了解市场情况的律师称，中资电力企业和外国投资基金被认为可能在巴西电力行业将要进行的资产出售中参与竞标。巴西负债累累的州政府控制电力企业寻求根除多年来管理不善和资产负债表捉襟见肘的问题。

巴西电力公司Eletrobras(ELET6.SA)和Cemig(CMIG4.SA)计划剥离发电和输电资产，包括所持水电大坝Santo Antônio和Belo Monte的股份。

圣保罗律师事务所Veirano Advogados负责电力行业事务团队的Tiago Figueiró称，大型中资战略投资者可能成为上述大坝股份的中标方，因为这些项目的规模更契合他们的战略，而且他们会愿意掏更多的钱。

“这样规模的项目很难吸引欧美投资者，”他说道。

Eletrobras和Cemig正在计划剥离资产，以削减债务、并缓和巴西有史以来最严重经济衰退带来的冲击。

圣保罗Pinheiro Neto Advogados的律师José Oliva称，巴西持续的政治动荡不太可能对Eletrobras和Cemig的资产出售计划产生太大影响，因为电力行业并购被视作一种长期投资。

Cemig的资产剥离计划规模为65亿巴西雷亚尔(18.3亿美元)，包括风电场和小型水力发电所。

Eletrobras是巴西最大的电力控股公司，将出售100多个项目的股份，可望筹得大约50亿雷亚尔。

银行家、律师及行业高管预测，欧洲和北美的投资和养老基金可能竞购Eletrobras和Cemig在较小项目中的少数股份，譬如像输电线路和可再生能源公司。(完)