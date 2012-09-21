高增长企业成中国经济减速避风港

* 经济减速下不乏高增长行业

* 高增长企业的基因之一是独特商业模式

* 高增长企业需要资本,短期以风投为主

作者 林琦

路透上海9月21日电---全球经济放缓阴霾笼罩之下,美国消费电子巨擘苹果公司(AAPL.O)的投资者却正享受着一场高成长的盛宴.如何找寻资本的避风港,同样也需要中国投资人练就一双火眼金睛.

业内人士分析指出,作为全球第二大经济体的中国经济确实在减速,但不是在失速.尽管大多数行业都面临需求下降和产能过剩难题,但未来总有一些高成长行业脱颖而出,如消费升级及科技.不过对於企业而言,踏准行业只是取得成功的一小步,高增长企业需要更多的基因,例如独特的商业模式及企业文化.

"像制造业、出口和房地产,这次经济调结构对他们的影响确实比较大,"复旦大学管理学院教授李若山指出,不过,即使中国经济处於调整结构的过程中,有些行业的未来发展还会相当快,例如服务业和科技资讯等.

ChinaVenture投中集团高级分析师冯坡认为,未来国内行业增长基本逻辑主要是两大方向,一是消费升级导向,一是高科技导向.

他指出,在第一种逻辑下,高端消费、休闲消费、医疗服务、教育,都将保持较快的增长速度;而在第二个逻辑下,目前国家重点推进的战略新兴产业,则有望成为实现高速增长的行业.

本周德勤和安永两大机构分别揭晓各自的中国高增长企业评选,进入榜单的除了传统高速增长的泛IT企业外,亦有不少来自酒店、物流、教育等服务业.

**高增长企业的基因**

寻对阳光产业并不是企业能够实现高增长的主要因素.全球最大食用菌企业--上海雪榕生物副总裁王向东表示,"再差的行业也有优秀的企业,我认为成功最关键是战略,因为技术和资本都可以从外部获得."

据其介绍,食用菌产业已是一片红海,年增速仅13%左右,但雪榕从事的食用菌工业化生产,在中国却是方兴未艾,该细分产业每年都有30%以上的成长,雪榕更是取得快於行业的增长业绩.

李若山亦指出,选准行业是比较重要,但他更看重商业模式,"行业总是存在需求的,关键你能否(像苹果的乔布斯那样)做出让大家尖叫的东西,所以我特别强调商业模式."

他并总结了高增长企业应具备的四个基因:商业模式、战略定位、公司治理结构,以及企业文化和创业团队.

"如果这四个基因没有太大的欠缺,商业模式不错、战略定位比较准确、企业文化可以、治理结构和内控达到要求,我们就会认为这是一个比较具有发展潜力的企业."他表示.

而独特的商业模式往往意味着创新和发掘新的细分市场.例如格瓦拉从网上订电影票开始,在娱乐生活电子商务领域打下一片天地;而江苏汇通达公司是从农村乡镇市场找到家电供应链服务的商机,今年营收可达40多亿元人民币.

四川中自尾气净化公司市场总监陈浩表示,在经济减速的大环境下,该公司通过加大技术研发投入,增强企业创新能力,从而为企业的持续高增长奠定基础.

中自尾气净化本次入选德勤50强,位列第13名,其近三年营收的累计增速达10倍.

**融资意愿强,但渠道单一**

处於高增长阶段的企业自然离不开资本支持,安永和德勤近期对高成长企业高层的调查均显示,约有八成的企业短期内有通过股权或债券来融资的计划.

安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽表示,高增长的优质企业大多会有一些风投资本支持.虽然这构不成一个因果关系,但是若没有资本支持,公司发展可能会比竞争对手慢很多,因为你要靠自己的积累.

安永评选的15家中国最具潜力企业中,多数有风投资本支持,例如桔子酒店近期获得凯雷集团(CG.O)旗下基金逾7,500万美元注资;格瓦拉去年底获得盛大资本及鼎晖投资的注资;孩子王亦获得美国华平基金3.5亿元人民币的投资.而十月妈咪、孩子王、韵达快运、雪榕生物、南京冠亚电源等企业未来五年内均有上市计划.

在德勤50强中,亦有不少入选企业获得过风投资本,例如联想控股支持的神州租车,腾讯(0700.HK)战略投资的北京智明星通.

德勤中国科技传媒和电信行业合伙人周锦昌表示,企业融资渠道包括银行借贷,上市和风险投资等.国内银行系统往往会偏重于国有企业,中小企业和民企获得贷款难度很大.而海外资本市场的中概股信任危机还未消散,上市窗口尚未打开;A股市场审批程度相对较长,因此这条路亦不通畅.

今年来只有一家中资公司在美上市,即3月在纽交所上市的主营中高端名牌网上特卖的唯品会(VIPS.N).而目前已向中国证监会申报A股首次公开发行(IPO)的企业已有750家左右,按目前的审批进程,需要三年才能消化完.

周锦昌表示,可以预见,短期内风投资本将是高增长企业融资的主渠道,但这也会带来一些弊端,"例如风投只是财务投资,未来在公司发展上有可能与企业家意见不一致."(完)

--审校 张喜良

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