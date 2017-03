多家中国企业将斥资86亿美元投资印尼炼厂项目

路透雅加达8月30日电---印尼工业部长Mohamad Hidayat周四表示,多家中国企业计划以86亿美元在印尼投资炼厂项目.以应对包括2014年出口禁令在内的多项未加工矿石新规定,确保金属供应.

Hidayat指出,这些投资企业包括Beijing Shuang Zhong Li Investment Management Co., Ltd.、Oriental Mining and Minerals Resources Co和Rui Tong Investment Co. Ltd.

他表示,Shuang Zhong Li计划投资71亿美元建造一座年产能180万吨的氧化铝炼厂、一座年产能60万吨铝锭的炼厂、以及在加里曼丹或廖内兴建一座1,250MW电厂.

他并称,另外两家公司计划以15亿美元在西爪哇投资直接还原铁(DRI)工厂,年产能为600万吨.

两个投资案将分阶段进行,第一阶段在2015年前完成,最终阶段在2020年前完成.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

