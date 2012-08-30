多家中国企业将斥资86亿美元投资印尼炼厂项目

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透雅加达8月30日电---印尼工业部长Mohamad Hidayat周四表示,多家中国企业计划以86亿美元在印尼投资炼厂项目.以应对包括2014年出口禁令在内的多项未加工矿石新规定,确保金属供应.
Hidayat指出,这些投资企业包括Beijing Shuang Zhong Li Investment Management Co., Ltd.、Oriental Mining and Minerals Resources Co和Rui Tong Investment Co. Ltd.
他表示,Shuang Zhong Li计划投资71亿美元建造一座年产能180万吨的氧化铝炼厂、一座年产能60万吨铝锭的炼厂、以及在加里曼丹或廖内兴建一座1,250MW电厂.
他并称,另外两家公司计划以15亿美元在西爪哇投资直接还原铁(DRI)工厂,年产能为600万吨.
两个投资案将分阶段进行,第一阶段在2015年前完成,最终阶段在2020年前完成.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)