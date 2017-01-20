上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) (VIAB.O)旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
根据熟知内情的消息人士，作为协议的一部份，上海电影集团与华桦传媒将联合为派拉蒙未来三年的所有影片提供25%融资，并拥有延长至第四年的选择权。
派拉蒙母公司维亚康姆新任执行长Bob Bakish现正致力于一项扭转业务的计划。
派拉蒙执行长兼董事长Brad Grey表示，该公司也能利用此一合作伙伴关系，作为进入中国市场的起跑点，他表示派拉蒙有朝一日将对在中国制作影片产生兴趣。
“派拉蒙当然乐意(在中国)制片，我们认为这对我们而言将是赢局，”Grey受访表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 刘秀红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。