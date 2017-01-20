上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息

路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) (VIAB.O)旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。

根据熟知内情的消息人士，作为协议的一部份，上海电影集团与华桦传媒将联合为派拉蒙未来三年的所有影片提供25%融资，并拥有延长至第四年的选择权。

派拉蒙母公司维亚康姆新任执行长Bob Bakish现正致力于一项扭转业务的计划。

派拉蒙执行长兼董事长Brad Grey表示，该公司也能利用此一合作伙伴关系，作为进入中国市场的起跑点，他表示派拉蒙有朝一日将对在中国制作影片产生兴趣。

“派拉蒙当然乐意(在中国)制片，我们认为这对我们而言将是赢局，”Grey受访表示。(完)