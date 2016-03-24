焦点：流动性捉襟见肘 中资企业各方筹措现金暗藏隐患

路透上海/香港3月24日 - 根据路透的一项分析，中资企业正面临10年来最为严重的流动性紧张状态，为维持正常运转，其中一些企业不得不寻求成本较高且安全性较低的贷款。目前中资企业占用在存货和应付款项的现金达到了空前水平。

路透对已公布2015年业绩的中资上市公司进行了分析。发现这些企业将营运资本转化为现金需要将近170天。这里的营运资本主要是指存货、应付和应收款之间产生的资金净额。

对于其中成立至少十年的141家企业而言，转化天数为130天，而10年前仅需一个月左右，与此同时客户所欠他们及他们所欠供应商的款项规模，均达到至少2006年以来的最高水准。

这些数据表明，中资企业面临越来越吃紧的流动性，因为在中国经济放缓的环境下，银行越来越惜贷。中国2015年银行业新增不良贷款倍增。

银行更愿意贷款给国企，而不是贷给中小企业，因此央行降息和放宽货币政策并没有让他们的日子好过一些。中小企业提供了80%城市就业，并贡献60%的国内生产总值(GDP)。

“过去两年，人们常说情况还可以，但就是不付钱，”山东万圣不锈钢管制造有限公司(Shandong Wansheng Stainless Steel)王经理说道。

“这有很大影响，意味着我们没有足够的资本，得想其他法子。”

流动性收紧对苏州岗野机械公司(Gangye Machinery)这样的小企业影响尤为严峻，这些小企业对供应商和贷款方等影响力实在不够大。

岗野机械的潘总称他的客户要两到三个月后才会付款，一年前只需要一两个月，而且他的账单堆了一堆，还要给员工开工资。

他想从银行贷款，但表示银行对他这样的人设了太多条件，总有理由拒绝。

“如果贷不到款，就得求助亲戚和朋友了，”潘说，“如果要是他们那里还借不到，那就剩下小贷公司和高利贷了。”

**现金流问题**

像王和潘这样的资金需求得不到满足的群体，助推了P2P平台等另类信贷渠道的兴起，而中国监管机构已在担忧不断扩张的影子银行体系所隐含的风险。

P2P贷款今年头两个月大幅增长，达到2,430亿元人民币(370亿美元)，2015年同期则为690亿人民币。

据行业数据服务商网贷之家，P2P贷款2015年增长三倍，达到9,820亿元人民币。

相较于银行贷款，P2P贷款成本较高，但速度很快，而对于面临现金流紧张的商人来说，速度是关键。

点融网执行长苏海德说：“他们做生意，不需要等上三个月才告诉是不是有资格(申请贷款)”，他的话反映了小企业的处境，后者抱怨很难从常规渠道获得贷款。

苏海德表示，点融网目前有2,700名员工，去年贷款规模较2014年增长了逾九倍。

企业也越来越多地通过贴现出售未付票据给第三方来筹款，虽然这样会受到一些损失，但能立刻得到现金。

根据研究公司CreditSights，贴现票据目前占到未偿还票据总额的46%，远高于2013年底时的20%，为2011年开始统计该月度数据以来的最高水平。

随着中国经济增长率在2015年创下25年低点后势将进一步下滑，而且谨慎的消费者减少开支，企业现金匮乏的问题只会愈发严重。

GMM Nonstick Coatings表示，今年迄今的中国市场营收下降15%。该公司在广东省有一家工厂，生产电饭锅和炖锅的不粘涂层；中国市场营收占公司总营收的10-20%。

“当消费者(的需求)开始下降，零售商货架上的东西就卖不动了，”该公司执行长Ravin Gandhi说。

“零售商一看到这种情况，就会让供货商减少供应。”

而这已经影响到GMM的销货客户。该公司目前为中国国内买家确定的付款期限是45天，较2015年底时的60天缩短。

“连锁效应会不断传递下去，”Gandhi说。

中国票据贴现图表：tmsnrt.rs/1S5r6xH (完)