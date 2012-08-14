今年中资企业海外并购额料超去年--普华

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京8月14日电---国际会计和咨询公司普华永道周二表示,尽管受全球经济低迷影响,上半年中国相关并购交易减少,但中资企业海外并购仍保持强劲势头,全年交易金额有望超去年.
普华永道并指出,未来中国的私募股权基金(PE)亦将更多参与跨国并购中,为中国企业提供资金和交易经验双重支持.
普华永道中国北京咨询服务部主管合伙人卢玉彪表示,鉴於中国大陆企业海外并购经验增加、对资源和技术存在战略性需求,且面临不错的海外买入机会,预计2012年全年交易金额有望超过2011年.
他并指出,中国大陆企业不仅仍持续关注从海外市场引进先进的工业技能、技术和知识产权,而且也开始通过渗透海外市场以谋求企业发展.
普华永道援引汤森路透数据显示,今年上半年中国相关的并购交易(包括发生在中国境内的并购及中资企业海外并购)在数量上减少33%,交易金额下降10%.主因全球经济低迷影响并购交易的市场情绪.
不过,同期中资企业海外并购交易逆势上升,数量同比近持平,且金额为上年同期三倍左右.
**本土PE出海**
普华永道认为,除传统的投资渠道外,中国本土私募股权基金寻求海外市场投资机会的趋势正在形成,尽管目前金额仍较小,但有望在近几年成为新的行业增长点,并且和中国企业联合投资日益增多.
"从私募股权基金角度看,目前交易和退出都比以往困难,也在寻求新的投资增长点."该机构中国企业并购服务部合伙人路谷春在同一场合表示.
同时,对成长中的民营企业而言,PE不仅能够提供并购资金支持,也可弥补其并购经验和管理上的不足,因此将受到欢迎.
不过他并提示,二者合作模式仍有待摸索,"国内企业海外并购往往出於战略考虑,而私募股权基金要看(财务)回报,两者该如何磨合?"
在今年年初三一重工(600031.SS)以3.6亿欧元收购德国普茨迈斯特公司100%股权的大手笔交易中,中信基金亦参与其中,参与10%的股份收购.
受二级市场不景气,近年中国的私募股权(PE)退出渠道受阻,令其投资"胃口"大减.但普华永道预计,虽然今年PE总体交易数量难超2011年,但鉴於私募股权基金资金充足,同时中国民营企业需要成长资本,下半年有望回升.(完)
--发稿 宿泱韫/苏丹; 审校 曾祥进
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