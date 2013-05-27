1-4月规模以上工业企业利润同比增11.4%

路透北京5月27日 - 中国国家统计局周一公布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-3月略有回落。

就单月而言，4月当月实现利润4,366.8亿元，同比增9.3%，较3月提高4个百分点。

在41个工业大类行业中，1-4月30个行业利润比去年同期增长，八个行业利润比去年同期减少，三个行业由去年同期亏损转为盈利。

“从增速看，4月份工业企业利润增长9.3%，与规模以上工业生产和销售增长速度基本相当。”国家统计局工业司于建勋博士表示。

于建勋就数据做出进一步解读，4月工业企业利润增长加快主要受电力热力生产和供应业、汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业三个行业的拉动。

从新增利润金额看，主要集中在四个行业：电力热力生产和供应业、计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业和非金属矿物制品业。这四个行业新增利润327.8亿元，占全国规模以上工业企业新增利润371.2亿元的88.3%。

统计局数据并显示，1-4月规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润4,564.6亿元，比去年同期增长2.7%；集体企业实现利润240.5亿元，增长8.2%；股份制企业实现利润9,343.1亿元，增长10.5%；外商及港澳台商投资企业实现利润3,762.1亿元，增长9.7%；私营企业实现利润5,171.9亿元，增长17.9%。

此外，在主要行业中，农副食品加工业利润比去年同期增长9.9%，化学原料和化学制品制造业增长9.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长38.6%，电力、热力生产和供应业增长92.6%，石油和天然气开采业下降7.9%，石油加工、炼焦和核燃料加工业由去年同期亏损转为盈利。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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