1-2月全国规模以上工业企业实现利润同比增17.2%--统计局

路透北京3月28日 - 中国国家统计局周四公布，1-2月份全国规模以上工业企业实现利润7，092亿元人民币，比去年同期增长17.2%。

统计局称，在41个工业大类行业中，30个行业利润比去年同期增长，8个行业利润比去年同期减少，2个行业由同期亏损转为盈利，1个行业亏损比去年同期减少。

国家统计局工业司何平称，工业企业利润延续了去年四季度的回升趋势，继续恢复性增长。而1-2月份利润增速较高，主要是受去年同期基数较低的影响。

1-2月份在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润2,125亿元，比去年同期增长18.9%；集体企业实现利润106亿元，增长6.8%；股份制企业实现利润4,102亿元，增长16.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润1,592亿元，增长12.8%；私营企业实现利润2,306亿元，增长16.9%。

今年1-2月主要行业利润增长情况分别是：农副食品加工业利润比去年同期增长11.5%，化学原料和化学制品制造业增长11.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长17倍，通用设备制造业增长4.3%，汽车制造业增长19.8%，电气机械和器材制造业增长4.8%。

计算机、通信和其他电子设备制造业增长89%，电力、热力生产和供应业增长1.5倍，石油和天然气开采业下降4.5%，石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期亏损转为盈利。

此前数据显示，2012年中国规模以上工业企业实现利润55,578亿元人民币,同比增长5.3%.12月当月实现利润8,952亿元,同比增长17.3%.（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。