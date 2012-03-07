中资企业欲再试水美国一级市场融资

路透3月7日电---渡过六个月真空期後,中国企业又在排队等候赴美国股市融资.在有一些知名中介公司支持,且披露政策更透明的情况下,这些企业希望重获投资者信心.

过去六周有五家中国企业向美国证券交易委员会(SEC)提交公开售股文件,欲成为去年8月土豆网TUDO.O首次公开发行(IPO)以来,第一批在美上市企业.

法律人士表示,还有几家企业也蠢蠢欲动,观望去年一系列会计丑闻冲击中国企业之後,投资者人气是否恢复.

当前这些准备上市的中国企业,并未仿效此前试探美国市场的那些企业去抄小路.全部企业当前均欲进行IPO,而非借壳上市,并且邀请的审计机构和承销商都是重量级企业.上述五家企业有三家由高盛经办,而这五家企业的审计公司均来自四大.

**警戒标志**

但这并不意味着这些企业完美无瑕,没有可能亮红灯的问题了.

汽车租赁公司神州租车透露,公司已从无贷款执照的机构处获得1.443亿美元贷款.神州租车欲筹集3亿美元资金.唯品会控股有限公司、盛大文学有限公司和上海新生源集团(Newsummit Biopharma Holdings Limited)等其它三家企业纷纷被爆出内部会计部门至少有一项重大缺失.

SEC更为严苛的质询令公司在上市申请中披露更完整的信息,也令人担心,倘若一开始就出现问题,未来问题可能会更多.

作空研究机构Muddy Waters去年在研究中国公司账目和运营,揪出欺诈行为方面的表现突出.但在此时此刻,没有谁希望轻易被攻讦.

**质询严苛**

投资者也会对公司管理提出更多问题.

"仍持有股票的投资者会增加到访中国的次数,更频繁地与管理层见面、参观公司设施并与供应商和客户进行交谈,以确保自己的投资在短期和长期看来都是可信的,"投资人公关企业ICR的亚洲和新兴市场联席主管William Zima表示.

法国巴黎银行中国中小盘企业股分析师Derrick Sun称,大部分投资者关注的是互联网、教育和医疗行业的中概股.

亟需资金的中国股票发行商则希望,头几家公司试水後表现强劲,为更多後来人铺平道路.

"每个人都在等待今年有一家优质中国企业上市,并在上市交易中表现良好.这能产生动力,并为更多企业上市打开大门,"Davis Polk的Lin表示.(完)

--编译 田建华/梁睿雪;审校 程琳/张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。