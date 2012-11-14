中国企业在西方收购易遇政治阻力--中石化董事长

中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一
路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。
路透伦敦11月13日电---中国石油化工集团公司(0386.HK)(SNP.N)(600028.SS)(0934.HK)董事长傅成玉周二表示,该公司正在考虑以建立合资公司的方式来拓展发达市场,因为直接收购在政治层面遭遇阻力.
傅成玉发表上述言论之前不到一个月,中石化通过与贸易商Mercuria建立的一家合资公司,完成了中国在欧洲的首例油库收购案.
这番言论也正值中海油(0883.HK)对Nexen的151亿美元收购案在加拿大遭遇监管审批阻力.
傅成玉在参加伦敦举行的石油和货币会议间隙对记者表示,希望与国际夥伴合作,并称收购外国公司并非其战略.
他补充到,正是因为当前的经济局势,人们变得更加敏感,政界人士亦更为敏感,因此需要确保当地民众和政府认可己方投资.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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