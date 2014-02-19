中国首批民营银行牌照有望近期获批--报载

路透上海2月19日 -据中国证券报周三报导，首批民营银行牌照有望在全国人大和政协两会召开前后“落地”，首批试点的3-5家民营银行，可能产生于目前呼声最高的几个热点区域，如浙江、天津、上海、北京和广东等。

报导指出，目前在以上区域中，阿里巴巴集团、北京中关村科技园区内企业、深圳前海企业等备受市场关注。

对民营资本发起设立民营银行，银监会年初召开的全国银行业监管工作会议明确，今年将切实做好试点制度设计，强调发起人资质条件，实行有限牌照，坚持审慎监管标准，订立风险处置安排。首批试点3-5家，成熟一家批设一家；引导民间资本参与现有银行业金融机构的重组改制。

在近期陆续召开的地方两会上，20多个省、区、市提出加大对民营金融支持力度。其中，福建、四川、广西、广东和内蒙古等地更是明确要争取设立民营银行。据不完全统计，截至目前，获国家工商总局企业名称核准含“银行”二字的企业已超过100家。

报导并引述专家预计，尽管地方民营企业、民间资本争取设立民营银行的热潮还将持续，但有关部门对民营银行牌照审批将慎之又慎，试点规模或逐步扩大，唯有风险控制体系设计最优的申请方案才有望率先获得牌照。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。