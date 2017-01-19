高和资本和江苏银行发起成立国内首支商业地产ABS基金--报载

路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。

中国证券报周四报道并称，在未来投资选择上，该基金将重点关注在沪深交易所、银行间市场等公开市场发行的高评级的优先级ABS产品，以及优质商业地产证券化项目的中间级、次优级产品。

报道援引高和资本执行合伙人苏鑫称，商业地产的存货和空置问题严重，特别是在二三线城市，可以通过运营去存货和去库存。

国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠亦表示，资产证券化一方面可以降低商业物业的融资成本，另一方面将债务直接对应于资产，可以有效地降低和控制杠杆率。

中证报并援引数据报道，北京、上海、广州、深圳甲级写字楼面积高达2,500万平米，价值1万亿元以上。再加上低等级的办公楼、商业物业、酒店等，一线城市商业地产价值在3万亿元以上。从目前情况看，商业物业融资大多数是商业银行贷款，少数通过信托、保险、资管提供融资，成本通常在5%-15%之间，融资效率低。

该基金将采用一、二级市场联动的运作模式，关注商业地产证券化产品二级市场的表现，流动性支持业务将成为该基金的一大亮点，解决ABS产品二级市场交易不活跃的问题。

“专业的商业地产ABS投资基金，有助于引导市场形成对该类资产的风险判断标准，促进市场的流动性，并提升行业执业质量与标准。”证监会公司债券部闫云松表示。（完）