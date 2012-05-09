中国首座深水钻井平台南海开钻

路透北京5月9日电---新华社周三报导称,中国首座自主设计建造的深水半潜式钻井平台"海洋石油981"的钻头今日在南海约1,500米深水下探入地层,为中国石油公司首次独立进行深水油气勘探开发,中国海洋石油工业的"深水战略"由此迈出了实质性的一步.

报导称,此次开钻的预探井为荔湾6-1-1井,位於北纬19度51分31秒,东经115度56分36秒,距离香港东南约320公里.井位水深1,496米,预计完钻井深将达2,335米.

此次南海首钻使中国成为第一个在南海自营勘探开发深水油气资源的国家,为中国海洋石油勘探开发由浅水迈向深水的里程碑,意味着中国海洋石油工业深水勘探开发的序幕正式拉开.

"海洋石油981"由中国海油全额投资建造,中国海油拥有该船型的自主知识产权.该船是世界上首次按照南海恶劣海况设计的,能抵御200年一遇的台风,将主要用於南海深水油田的勘探钻井、生产钻井、完井和修井作业."海洋石油981"深水钻井平台最大钻井深度10,000米,最大作业水深3,000米.

中国海洋石油总公司董事长王宜林当天在北京举行的"海洋石油981"深水钻井平台开钻仪式上指出,大型深水装备是"流动的国土",是大力推进海洋石油工业跨越发展的"战略利器".

国际上一般将水深超过300米海域的油气资源定义为深水油气,1,500米水深以上称为超深水.近年来在全球获得的重大勘探发现中,有50%来自海洋,主要是深水海域.深水海域已经成为国际上油气勘探开发的重要接替区域.目前中国海洋石油工业勘探开发的海上油田水深普遍小於300米,大於300米水深的油气勘探开发处於起步阶段.

中国南海油气资源极为丰富,整个南海盆地群石油地质资源量约在230亿至300亿吨之间,天然气总地质资源量约为16万亿立方米,占中国油气总资源量的三分之一.

菲律宾Philex Petroleum(PXP.PS)周二表示,已经与中海油(CNOOC)就可能合作开发位於南中国海的天然气项目进行了讨论.

中石油为中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)的母公司.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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