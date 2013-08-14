中国首个浮式LNG项目获批

中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京8月14日 - 中国海洋石油总公司旗下的气电集团周三宣布，中国第一个浮式LNG项目--中国海油天津LNG项目正式通过国家发改委核准，这也标志着中海油由南至北的沿海LNG产业布局基本完成。
中海石油气电集团有限责任公司在网站上表示，天津LNG项目一期工程投资33亿元，站址位于天津港南疆港区，是国家试点清洁能源浮式技术重点项目，也是天津市和中海油的重点工程。
网站新闻稿称，天津LNG项目一期浮式工程包括浮式储存气化装置（简称FSRU）、港口码头工程、接收站和储罐工程、输气管线工程四部分，建设规模220万吨/年，折合天然气30亿方/年。
新闻稿并称，与常规LNG接收站相比，浮式LNG接收终端可实现LNG的快速供应，缩短工期3-4年，这为国内LNG清洁能源产业的发展开辟了全新思路。
报道指出，此后的扩建工程将建设常规大型LNG接收站，并在满足天津市天然气需求的基础上，向河北、北京、山东输送天然气清洁能源。
此前中海油在华南、华东地区的LNG项目已先后获批建设或投产运行，天津项目完成了该集团在华北地区的关键布局。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收涨0.07%。沪深证交所融资融券余额当日增加34.1亿元人民币，连续第四天上升；两市两融余额为9,407.6亿元，创今年来新高。