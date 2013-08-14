中国首个浮式LNG项目获批

路透北京8月14日 - 中国海洋石油总公司旗下的气电集团周三宣布，中国第一个浮式LNG项目--中国海油天津LNG项目正式通过国家发改委核准，这也标志着中海油由南至北的沿海LNG产业布局基本完成。

中海石油气电集团有限责任公司在网站上表示，天津LNG项目一期工程投资33亿元，站址位于天津港南疆港区，是国家试点清洁能源浮式技术重点项目，也是天津市和中海油的重点工程。

网站新闻稿称，天津LNG项目一期浮式工程包括浮式储存气化装置（简称FSRU）、港口码头工程、接收站和储罐工程、输气管线工程四部分，建设规模220万吨/年，折合天然气30亿方/年。

新闻稿并称，与常规LNG接收站相比，浮式LNG接收终端可实现LNG的快速供应，缩短工期3-4年，这为国内LNG清洁能源产业的发展开辟了全新思路。

报道指出，此后的扩建工程将建设常规大型LNG接收站，并在满足天津市天然气需求的基础上，向河北、北京、山东输送天然气清洁能源。

此前中海油在华南、华东地区的LNG项目已先后获批建设或投产运行，天津项目完成了该集团在华北地区的关键布局。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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