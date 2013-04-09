中国首发系统性资源综合利用年报

路透北京4月9日 - 中国日前首次发布较为全面系统的资源综合利用年度报告显示，各类资源的综合利用率大幅提高。其中矿产资源综合利用方面，全国约1/3的共伴生矿产资源实现综合开发。

国家发展和改革委员会发布的《中国资源综合利用年度报告(2012)》，总结了2011年中国推进资源综合利用取得的主要成绩和开展的工作。

报告显示，2011年，中国煤炭、铜、铁、磷等重点矿种的采矿回采率、选矿回收率及综合利用率比上年提高0.5%-1%。工业固体废物综合利用率达到近60%，年利用量近20亿吨。

“全国共伴生金属矿产约70%得到综合利用，综合利用的金属量占到全国金属总产量的15%，全国35%的黄金、90%的银、100%的铂族元素、75%的硫铁矿和50%以上的钒、碲、镓、铟、锗等稀有金属来自于综合利用，”报告指出。

报告并称，2011年国内主要品种再生资源回收总量达1.65亿吨，回收总值达5,763.9亿元人民币，部分城市主要品种再生资源回收率提高到70%，废钢铁、废铜、废铝、废铅利用量分别占当年产量的13%、50%、23%和42%。(完)

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(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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