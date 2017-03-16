中国首只PPP项目资产证券化产品通过绿色通道完成备案--基金业协会

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月16日 - 中国证券投资基金业协会周四表示，首只PPP项目资产证券化产品日前通过协会绿色备案通道正式完成备案，该产品为中信建投证券股份有限公司发起设立的“中信建投——网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划”，发行规模11.58亿元人民币。
基金业协会新闻稿称，基金业协会根据“专人专岗、即报即审”的绿色备案通道机制，在不放松审核标准的前提下，于1个工作日完成备案核查工作，出具备案确认函，首只PPP项目资产证券化产品正式完成备案。
基金业协会表示，高度重视PPP项目资产证券化产品的备案工作，密切关注产品发行进度，加强与各管理人机构的沟通协调，指导相关管理人做好前期备案准备工作，确保首批项目的备案材料能够及时完整提交，快速完成备案。
2016年末，发改委和证监会联合发布通知推动PPP项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营两年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。(完)
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。