中国一季度GDP增速料加快至8%

* 公布内容：中国一季度GDP,3月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：4月9日公布CPI和PPI，4月15日公布GDP等数据

调查结果: (同比,%)

中值 区间 前值 上年同期 预测数

一季度国内生产总值(GDP) 8.0 7.5~8.1 7.9 8.1 19

3月数据:

居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1~2.6 3.2 3.6 20

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.8 -2.1~-1.4 -1.6 -0.3 20

固定资产投资(不含农户)(1-3月) 21.3 20.2~22.8 21.2 20.9 19

工业增加值 10.0 9.5~10.8 9.9 11.9 19

社会消费品零售总额 12.5 12.0~14.0 12.3 15.2 19

注：投资、工业和消费前值均为1-2月数据，GDP前值为2012年四季度数据。

路透综合20家机构预估中值显示，中国一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。

而随着春节因素淡出，食品价格逐渐回落，CPI同比增速3月也将如期回落至2.4%，脱离上月触及的阶段性高点3.2%；而生产资料价格持续回落、需求弱于预期以及市场竞争加剧等因素，恐怕导致PPI同比降幅再度扩大，由负转正的时间点将进一步推后。这同时也意味着通胀压力仍属温和，预计货币政策将继续以静为主，暂时看不到调整利率或存准的可能。

“一季度消费、工业生产表现弱于市场预期；但投资、出口相对强劲，市场流动性较为宽松，预计增长呈弱复苏态势，”交通银行金融研究中心首席经济学家连平称。该行预计一季度经济增速为8.1%。

此前中国国家统计局和汇丰发布的3月中国制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)悉数上升，亦确认经济仍出于复苏通道。（欲览中国PMI数据相关报导，请点击<CN-PMI-MCE|ECI

-CLN>）

不过PMI分项数据传递出的讯息却表明复苏并不像以往那么强劲。就拿官方制造业PMI生产指数来说，虽然3月环比上升至52.7，但自2005-2012年该分项最低的2012年也高达55.2；产成品库存指数则为连续八个月低于50后首度回升，库存维持较低迷水平。

由此可以判断，目前制造业可能进入缓慢补库存阶段，企业生产信心不是那么充足。而汇丰制造业PMI产出价格指数大幅下滑至50下方，也从侧面印证市场需求的脆弱。这也许解释了3月工业增速将低于1-2月的原因。路透访问分析师预计3月工业增速将下滑至10%。

申银万国认为，虽然工业领域表现偏弱，但房地产销售的向好有望带动第三产业的发展。该券商预计一季度经济扩张8%，二季度将进一步回升至8.4%。

申万报告并预计，宏观政策将总体上保持稳定，主要通过结构性工具进行针对性调控。对于转型，财政政策的定向特征致使得其能发挥更大的作用；而货币政策主要是保证真正的中性，根据经济增长、通货膨胀、外汇占款、信贷情况对货币投放进行及时调整。

以下为各机构预测详情:(同比,%)

一季度GDP CPI PPI 工业 投资 消费

澳新银行 ~ 2.4 -2.1 ~ ~ ~

中国银行 8.1 2.4 -1.4 9.8 21.0 12.0

交通银行 8.1 2.5 -2.0 10.1 21.3 12.8

美银美林 7.9 2.4 -1.7 9.8 21.4 12.7

国开证券 8.0 2.5 -1.6 10.1 21.3 13.4

首创证券 7.8 2.6 -1.5 10.8 21.5 12.0

中国建设银 8.0 2.4 -2.0 10.0 21.0 12.2

行

中金 8.1 2.3 -2.0 9.6 21.3 12.5

中信证券 8.0 2.5 -1.9 10.1 22.8 14.0

德意志银行 7.9 2.1 -2.0 9.9 21.2 12.0

安信证券 8.0 2.4 -1.9 10.3 21.5 12.8

光大证券 7.9 2.2 -2.0 10.0 21.0 12.5

银河证券 8.0 2.6 -1.7 10.0 21.0 12.5

国泰君安 8.1 2.4 -1.4 10.2 20.7 12.0

海通证券 8.0 2.2 -1.8 9.8 20.2 13.4

华宝信托 8.1 2.5 -1.6 10.2 21.4 12.5

兴业银行 8.1 2.2 -2.0 9.7 21.5 13.0

北京领先国 7.9 2.6 -1.6 9.5 20.8 12.0

际金融资讯

上海证券 7.5 2.4 -1.8 9.8 22.0 12.0

申银万国 8.0 2.5 -1.6 10.0 21.3 12.3

注：~表示数据不可得；投资为1-3月同比增速.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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