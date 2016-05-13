中国4月财政收入加快增长 持续受益于房地产回暖--财政部（更新版）

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路透北京5月13日 - 中国4月财政收入继续受益于楼市回暖而加速增长，同比增速较前月高逾一倍，不过考虑到经济下行压力仍存在，财政增收基础并不牢固。

中国财政部周五公布，1-4月全国一般公共预算收入54,419亿元人民币，同比增长8.6%。全国一般公共预算支出51,068亿元，同比增长12.4%。

单独4月来看，全国一般公共预算收入15,523亿元，同比增长14.4%，其中中央和地方增速分别为2.4%和24.7%；全国一般公共预算支出13,109亿元，同比增长4.5%。

“从目前情况看，经济下行压力仍然存在，结构调整面临的困难也较多，后期财政增收基础仍不牢固。”财政部表示。

单月财政收支增速图表 tmsnrt.rs/1WtW8WJ

财政部指出，前四个月中央财政收入22,109亿元，同比增长1.5%，增幅偏低，主要受一般贸易进口下降、车辆购置税政策调整翘尾减收等因素影响。

而地方一般公共预算本级收入32,310亿元，同比增长14.1%，增幅大幅回升，主要是部分地区商品房销售回暖带动相关税收增加较多。

税收方面，受部分地区商品房销售回暖以及上年基数较低等影响，契税315亿元，同比增长13.2%；土地增值税379亿元，同比增长40.6%。

而印花税222亿元，同比下降34.4%。其中，证券交易印花税131亿元，同比下降51.5%。国内增值税2,500亿元，同比增长6.5%，剔除营改增转移收入影响后增长1.9%，与工业增加值增长和工业生产者出厂价格下降的情况基本适应。

财政支出上，4月地方支出增速放慢。中央一般公共预算本级支出2,597亿元，同比增长12.6%；地方一般公共预算支出10,512亿元，同比增长2.7%。前四个月中央和地方支出增速分别为7%和13.4%。

前四月支出增长较快的项目包括，医疗卫生与计划生育支出增长22.3%；城乡社区支出增长24.1%；资源勘探信息等支出增长24.1%；住房保障支出增长20.3%等。

此外，前四月全国政府性基金收入11,846亿元，同比增长4.3%。全国政府性基金支出8,921亿元，同比下降13.2%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年4 14.4 4.5 月

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）