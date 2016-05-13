中国4月财政收入加快增长 持续受益于房地产回暖--财政部（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京5月13日 - 中国4月财政收入继续受益于楼市回暖而加速增长，同比增速较前月高逾一倍，不过考虑到经济下行压力仍存在，财政增收基础并不牢固。
中国财政部周五公布，1-4月全国一般公共预算收入54,419亿元人民币，同比增长8.6%。全国一般公共预算支出51,068亿元，同比增长12.4%。
单独4月来看，全国一般公共预算收入15,523亿元，同比增长14.4%，其中中央和地方增速分别为2.4%和24.7%；全国一般公共预算支出13,109亿元，同比增长4.5%。
“从目前情况看，经济下行压力仍然存在，结构调整面临的困难也较多，后期财政增收基础仍不牢固。”财政部表示。
单月财政收支增速图表 tmsnrt.rs/1WtW8WJ
财政部指出，前四个月中央财政收入22,109亿元，同比增长1.5%，增幅偏低，主要受一般贸易进口下降、车辆购置税政策调整翘尾减收等因素影响。
而地方一般公共预算本级收入32,310亿元，同比增长14.1%，增幅大幅回升，主要是部分地区商品房销售回暖带动相关税收增加较多。
税收方面，受部分地区商品房销售回暖以及上年基数较低等影响，契税315亿元，同比增长13.2%；土地增值税379亿元，同比增长40.6%。
而印花税222亿元，同比下降34.4%。其中，证券交易印花税131亿元，同比下降51.5%。国内增值税2,500亿元，同比增长6.5%，剔除营改增转移收入影响后增长1.9%，与工业增加值增长和工业生产者出厂价格下降的情况基本适应。
财政支出上，4月地方支出增速放慢。中央一般公共预算本级支出2,597亿元，同比增长12.6%；地方一般公共预算支出10,512亿元，同比增长2.7%。前四个月中央和地方支出增速分别为7%和13.4%。
前四月支出增长较快的项目包括，医疗卫生与计划生育支出增长22.3%；城乡社区支出增长24.1%；资源勘探信息等支出增长24.1%；住房保障支出增长20.3%等。
此外，前四月全国政府性基金收入11,846亿元，同比增长4.3%。全国政府性基金支出8,921亿元，同比下降13.2%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
2016年4 14.4 4.5 月
3月 7.1 20.1
1-2月 6.3 12
2015年全年 8.4 15.8
11月 11.4 25.9
10月 8.7 36.1
9月 9.4 26.9
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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