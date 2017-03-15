中国1-2月财政收入同比增14.9% 受价格上涨因素带动--财政部（更新版）

路透北京3月15日 - 受工业生产者出厂价格（PPI)上涨因素带动，中国1-2月财政收入也快速增长。中国财政部周三公布，1-2月累计全国一般公共预算收入31,454亿元人民币，同比增长14.9%；全国一般公共预算支出24,860亿元，同比增长17.4%。

财政部网站发布新闻稿提到，去年初PPI、大宗进口商品价格均处低位，而今年初则明显回升，价格上涨带动以现价计算的税收收入较快增长，全国一般公共预算收入中的税收收入27,833亿元，同比增长16.6%。

此外经济运行显现向好态势，工业生产趋于活跃、企业盈利状况有所改善、一般贸易进口明显回升、居民消费稳定增长等，带动相关税收增收；今年春节放假比去年早，部分收入提前在前两个月入库体现增收。

数据显示，1-2月，中央一般公共预算收入15,267亿元，同比增长19.1%；地方一般公共预算本级收入16,187亿元，同比增长11.1%。

中央一般公共预算收入增幅高于地方8个百分点，主要是属于中央收入的进口环节税收快速增长，拉动同期中央一般公共预算收入增幅提高近7个百分点。

**PPI飙升助推增值税上升**

从财政部公布的主要收入项目情况看，国内增值税同比增长7.2%。其中，受营改增政策性减收影响，改征增值税下降0.6%；受PPI上涨带动，工业增值税增长7.8%；受春节期间消费旺盛带动，商业增值税增长29.6%。

中国国家统计局近日公布，2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.8%，高于路透调查预估中值7.7%；这是PPI连续第六个月同比正增长，并创下2008年9月以来最高，当时为9.1%。去年2月PPI则是同比降4.9%。

受企业盈利状况改善影响，企业所得税6,503亿元，同比增长17.9%；个人所得税同比增长40.8%，主因今年春节放假早于去年，集中发放职工年终奖金、分红应缴的个人所得税在前两个月体现较多。

进口货物增值税、消费税2,319亿元，同比增长46.4%；关税433亿元，同比增长37.2%。主要受一般贸易进口大幅增长带动。

中国海关此前公布，中国1-2月以美元计价出口同比增长4.0%，进口同比增长26.4%。其中，2月贸易逆差CNTRD=ECI为91.48亿美元，为2014年2月以来首次出现逆差。

此外，主要受煤炭、原油价格同比大幅上涨带动，资源税收入227亿元，同比增长66.4%。

土地和房地产相关税收中，受部分地区前期商品房销售较快增长等影响，契税639亿元，同比增长8.9%；土地增值税872亿元，同比增长25.9%；房产税428亿元，同比增长26.9%。另外，耕地占用税171亿元，同比下降4.1%；城镇土地使用税397亿元，同比增长16.5%。

支出方面，1-2月中央一般公共预算本级支出3,403亿元，同比增长8.1%；地方一般公共预算支出21,457亿元，同比增长19.1%。

财政部数据并显示，1-2月累计，全国政府性基金收入7,364亿元，同比增长29.2%。

中国2017年全国财政预算赤字规模为2.38万亿元，较上年增加2,000亿元，赤字率则持平于3%。财政部并表示，今年财政政策要更积极有效，综合运用财政政策工具，加强与货币、产业等政策的协调配合。

据财政部报告，2017年全国一般公共预算收入168,630亿元，增长5%，加上调入资金2,433亿元，收入总量为171,063亿元；全国一般公共预算支出194,863亿元，比上年执行数（扣除地方使用结转结余及调入资金）增长6.5%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）

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