中国将调整今年中央预算 增值税中央增收1780亿元全部返地方

路透北京11月2日 - 中国财政部副部长刘昆向十二届全国人大常委会作了关于提请审议2016年中央预算调整方案草案的议案的说明，今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元人民币全部返地方。此次调整全国财政预算收支总额、重点支出规模及赤字不变，中央和地方预算仅在收支结构上有一些变化。

新华网周三援引刘昆的话称，全面推开营改增试点后，增值税收入中央与地方划分比例由此前75:25变成50:50，预计今年中央一般公共预算收入增加1,780亿元，全部用于对地方的税收返还，地方一般公共预算收入总量不会变。

“此次调整全国财政预算收支总额、重点支出规模及赤字不变，中央和地方预算仅在收支结构上有一些变化。地方一般公共预算收入相应因上划中央而减少1,780亿元，但因中央新增对地方税收返还而增加1,780亿元，两者相抵，地方一般公共预算收入总量不变。”刘昆强调。

今年5月1日起中国全面推开营改增试点，同时中国实施了调整中央与地方增值税收入划分过渡方案，主要包括：以2014年为基数核定中央返还和地方上缴基数；所有行业企业缴纳的增值税均纳入中央和地方共享范围，中央分享增值税的50%，地方按税收缴纳地分享增值税的50%。

中央上划收入通过税收返还方式给地方，确保地方既有财力不变；中央集中的收入增量通过均衡性转移支付分配给地方，主要用于加大对中西部地区的支持力度。

刘昆介绍，这一调整方案给中央和地方财政预算收支结构带来一些变化，以2014年5-12月收入为基数算账，预计2016年中央一般公共预算收入增加1,780亿元，全部用于对地方的税收返还，相应中央一般公共预算支出增加1,780亿元。

由此对2016年中央预算做出技术性调整，中央一般公共预算收入由70,570亿元调整为72,350亿元，增加1,780亿元，全部为中央从地方上划税收收入增加；中央一般公共预算支出由85,885亿元调整为87,665亿元，增加1,780亿元，全部为中央对地方税收返还增加。

根据预算法，预算执行中需要增加预算总支出的，要编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查批准。

此外，全国人大财经委也提出，国务院要积极做好全面推开营改增改革试点工作，针对新情况不断完善应对预案，同时要确保过渡期内中央与地方增值税收入划分方案平稳运行，并抓紧时间做好正式方案的研究制定工作。考虑到当前地方财政面临的压力，预算调整方案经批准后，税收返还资金要及早下达地方，支持地方顺利完成今年预算。

财政部数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入121,400亿元，同比增长5.9%，完成年初预算报告确定全国公共预算收入157,200亿元的77%；全国一般公共预算支出累计135,956亿元，同比增长12.5%，为年初预算的75.2%。（完）