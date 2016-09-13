中国8月全国一般公共预算收入同比增长1.7% 支出增长10.3%--财政部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月13日 - 中国财政部周二公布，8月份全国一般公共预算收入9,894亿元人民币，同比增长1.7%，全国一般公共预算支出14,187亿元，同比增长10.3%。
财政部网站公布的数据并显示，1-8月累计，全国一般公共预算收入110,178亿元，同比增长6%。其中，中央一般公共预算收入49,711亿元，同比增长4.2%，同口径增长1.5%；地方一般公共预算本级收入60,467亿元，同比增长7.6%，同口径增长10.1%。全国一般公共预算收入中的税收收入92,637亿元，同比增长7.3%。
1-8月，全国一般公共预算支出116,120亿元，同比增长12.7%。其中，中央一般公共预算本级支出17,324亿元，同比增长4.6%；地方一般公共预算支出98,796亿元，同比增长14.2%。
1-8月，全国政府性基金收入25,478亿元，同比增长10.7%。分中央和地方看，中央政府性基金收入2,658亿元，同比增长1.7%；地方政府性基金本级收入22,820亿元，同比增长11.8%
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
2016年8月 1.7 10.3
7月 3.3 0.3
6月 1.7 19.9
5月 7.3 17.6
4月 14.4 4.5
3月 7.1 20.1
1-2月 6.3 12
2015年全年 8.4 15.8
11月 11.4 25.9
10月 8.7 36.1
9月 9.4 26.9
8月 6.2 25.9
7月 12.5 24.1
6月 13.9 13.9
5月 5 2.6
4月 8.2 33.2
3月 5.8 4.4
2015年1-2月 3.2 10.5
2014年全年 8.6 8.2 （完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。