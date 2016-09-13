中国8月全国一般公共预算收入同比增长1.7% 支出增长10.3%--财政部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决

路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。