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中国财经 | 2016年 9月 13日 星期二 09:47 BJT

中国8月全国一般公共预算收入同比增长1.7% 支出增长10.3%--财政部

路透北京9月13日 - 中国财政部周二公布，8月份全国一般公共预算收入9,894亿元人民币，同比增长1.7%，全国一般公共预算支出14,187亿元，同比增长10.3%。

财政部网站公布的数据并显示，1-8月累计，全国一般公共预算收入110,178亿元，同比增长6%。其中，中央一般公共预算收入49,711亿元，同比增长4.2%，同口径增长1.5%；地方一般公共预算本级收入60,467亿元，同比增长7.6%，同口径增长10.1%。全国一般公共预算收入中的税收收入92,637亿元，同比增长7.3%。

1-8月，全国一般公共预算支出116,120亿元，同比增长12.7%。其中，中央一般公共预算本级支出17,324亿元，同比增长4.6%；地方一般公共预算支出98,796亿元，同比增长14.2%。

1-8月，全国政府性基金收入25,478亿元，同比增长10.7%。分中央和地方看，中央政府性基金收入2,658亿元，同比增长1.7%；地方政府性基金本级收入22,820亿元，同比增长11.8%

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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