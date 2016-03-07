财经洞察：中国的赤字率到底是多少？

作者 沈燕

路透北京3月7日 - 中国2016年政府工作报告明确提出今年赤字率提高到3%，一如市场预期，显示积极财政政策仍在加力。那么这是否真的意味着中国今年的赤字率就是3%呢？

答案似乎没有那么肯定。

从去年的赤字率就可以看出，无论是官方的前后表态还是和业界的估算相比，都存在着不小的差距。今年恐怕也是如此。

在周一的两会新闻发布会上，中国财政部部长楼继伟表示，去年实际赤字率为2.4%。而在一年前的2015年两会新闻会上，针对当年的预算赤字率2.3%，他曾明确表态称，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略，按当年实际收支差额的口径看，赤字率达到2.7%。

如果2015年实际赤字率真如财长所说的为2.4%，那么比照其去年初所言的2.7%，是否会让财政部落得积极财政政策不给力的评价？

当然，在2015年度财政最终年度结算数据出炉前出现误差也很正常；只是对于赤字率的计算，在中国根据预算法调整预算口径后，真实的赤字率到底是多少、如何算帐，答案恐怕只有财政部知道。

在今日的发布会现场，有媒体问楼继伟：2016年政府一般债务余额限额是10.7万亿元人民币，专项是6.48万亿，2015年底这个数字是16万亿，算下来新增额度就是1.18万亿，是不是意味着提请人大审议新增债务的余额就是这么多？比去年6,000亿应该是扩大了近一倍。如果这样的话赤字率已经突破3%，新增债和置换债都出现了“双升”。

对此，楼继伟回应称，“我核对了一下，是那么回事，你这个账没错，因为地方赤字增加了2,800亿，还有地方专项债适当增加，去年年底的余额是16万亿，加完之后是你说的那个数。”

不过对于今年赤字率是否“破3”，楼继伟则没有正面回应。

而在上周六政府工作报告发布后，各界对于赤字率的讨论显然也是众说纷纭。

海通证券宏观团队姜超、顾潇啸、于博表示，2016年财政赤字率目标上调至3%，从实践中看，2015年财政赤字率3.48%，因而今年实际财政赤字率大概率继续‘破3’甚至‘超4’，更加积极。

中金公司固收研究团队则认为，总体来看，今年政府赤字并没有超预期，此前市场预期赤字率可能会超过3%；去年名义赤字率2.3%，实际赤字率达到3.5%，“如果将今年名义赤字率3%和去年的实际赤字率3.5%相比，财政力度是有所减弱的。”

路透分析文章亦称，为给疲弱的经济注入更多动力，中国今年全国预算赤字率如预期般提高至3%。随着财政政策接棒货币政策担纲经济托底重任，扩大政府债券发行及减税将并行；但由于微观层面企业经营压力还在加大，收入增长乏力令今年财政形势并不乐观，实际赤字率突破3%可能性不小。（完）