专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险

路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。

人民日报周二刊登该文称，中国总体财政运行正常，但各地情况不一，有些地方政府债务风险较大，如果不及时采取措施，也可能产生风险传染效应，由局部扩散到整体。

“除了关注政府债务风险，还要关注企业债务风险，特别是其中可能转化为政府或有负债的风险。只要对风险有充分的估计并有相应的预案，经济安全运行就有保证。”他说。

杨志勇认为，中国适度提高财政赤字率能够为供给侧结构性改革提供更加宽松的财政政策环境，实施减税的空间更大，针对性强的减税措施特别是鼓励创新的税收优惠政策有助于进一步提高自主创新能力，且有利于满足人们对公共产品和服务不断增长的需求。

要保持经济中高速增长和财政运行安全，需要全面观察经济的变化，尤其要采取科学的债务监测手段来密切关注债务监测指标的变化。且从长远看，财政赤字率不可能持续提高，政府债务规模也不可能无限度扩大，扩张性财政政策终有退出之日，经济繁荣最终要依靠市场的力量。

“不发生政府债务危机只是最低要求。一个运行良好的经济体应注意政府发债的挤出效应，不应让政府发债影响企业融资，也不宜让市场利率处在过高水平上。”他称。

他并指出，中国财政赤字率3%也只是与警戒线持平，而41%的政府债务负担率和60%的警戒线之间还有较大距离。这说明，中国既有的债务规模是安全的，而且还有较大的发债空间。

而在实践中，不少国家超越了债务负担率60%警戒线，财政运行也保持正常，经济安全未受到大影响。只要政府债务能够正常偿还，较大债务规模就不会影响财政运行。而中国拥有庞大国有资源，应债能力远高于一般市场经济国家，即使欧盟财政赤字率和债务负担率警戒线为3%和60%是合理的，中国的警戒线水平也应高于这两个指标。

2016年，中国财政赤字安排为2.18万亿元人民币，财政赤字率为3%。他认为，2016年中央财政国债余额限额为12.59万亿元，地方政府一般债务余额限额为10.71万亿元，即使债务达到上限，债务负担率也仅为32%。如果再考虑到地方专项债务限额为6.48万亿元，将三种债务限额加总后得到的债务限额之和为29.78万亿元，政府综合债务负担率约为41%。（完）