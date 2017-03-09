中国副财长称今年设定3%赤字率目标是综合国内外形势的考量

路透北京3月9日 - 中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国今年设定赤字率目标3%是经过非常审慎研究的，是综合国内外经济政治形势的考量。

他在两会(人大和政协)间隙对路透表示，当前国内国外经济形势非常复杂，全球贸易保护主义抬头，美国新政府和美联储的政策以及欧洲的政治形势对中国经济影响非常之大。

“正是在这种情况下，中国政府审时度势，研判形势，来做出今年的经济发展安排。政府工作报告中也明确，赤字率保持在3%左右的目的是为了减税降费，为结构改革创造良好的空间。”他说。

朱光耀并指出，国内来看，去年经济出现了企稳向好迹象，但应该去巩固和保持这一个向好的态势；从国际上看，形势非常复杂，全球贸易保护主义抬头，不确定性增加的程度是非常大，特别是特朗普行政当局的经济政策，还有就是美联储政策的影响。

“达到6.5%左右的经济增长目标是一个非常艰巨的任务，但有各项政策条件来保证这项任务的完成。”他表示。

中国政府设定今年的GDP增长目标为6.5%左右。今年全国财政预算赤字规模为2.38万亿元人民币，较上年增加2,000亿元，赤字率为3%（占国内生产总值GDP的比例），与2016年预算赤字率持平。财政部表示，今年财政政策要更积极有效，综合运用财政政策工具，加强与货币、产业等政策的协调配合。（完）