中国副财长称今年设定3%赤字率目标是综合国内外形势的考量

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京3月9日 - 中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国今年设定赤字率目标3%是经过非常审慎研究的，是综合国内外经济政治形势的考量。
他在两会(人大和政协)间隙对路透表示，当前国内国外经济形势非常复杂，全球贸易保护主义抬头，美国新政府和美联储的政策以及欧洲的政治形势对中国经济影响非常之大。
“正是在这种情况下，中国政府审时度势，研判形势，来做出今年的经济发展安排。政府工作报告中也明确，赤字率保持在3%左右的目的是为了减税降费，为结构改革创造良好的空间。”他说。
朱光耀并指出，国内来看，去年经济出现了企稳向好迹象，但应该去巩固和保持这一个向好的态势；从国际上看，形势非常复杂，全球贸易保护主义抬头，不确定性增加的程度是非常大，特别是特朗普行政当局的经济政策，还有就是美联储政策的影响。
“达到6.5%左右的经济增长目标是一个非常艰巨的任务，但有各项政策条件来保证这项任务的完成。”他表示。
中国政府设定今年的GDP增长目标为6.5%左右。今年全国财政预算赤字规模为2.38万亿元人民币，较上年增加2,000亿元，赤字率为3%（占国内生产总值GDP的比例），与2016年预算赤字率持平。财政部表示，今年财政政策要更积极有效，综合运用财政政策工具，加强与货币、产业等政策的协调配合。（完）
(发稿 侯向明；审校 林高丽)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。