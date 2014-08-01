中国财政部与审计署联手专项治理小金库 从源头上斩断资金链

路透北京8月1日 - 中国财政部和审计署联合发文，在全国范围内专项治理小金库，抓好“三公”经费（公费出国、公务用车、公务接待）、会议费等预算管理，从源头上斩断不良作风的“资金链”，坚决查处和纠正各类违法违规行为。

财政部网站周四发布的通知明确，采取分级负责，分口把关，实行中央与地方分级负责、各有关职能部门和行业主管部门分口把关的工作机制，专项治理工作要围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节。

通知指出，此次专项治理的范围为各省市、中央国家机关各部委、各人民团体，重点是纳入预算管理或有财政拨款的党政机关、事业单位和社会团体。专项治理内容为：2013年以来违反中央八项规定和财经纪律以及设立“小金库”的有关问题，数额较大和情节严重的，可追溯到以前年度。

重点包括：预算收入管理情况，预算支出管理特别是“三公”经费、会议费和培训费管理情况，政府采购管理情况，资产管理情况，财务会计管理情况，财政票据管理情况，设立“小金库”情况。

通知称，专项检查将于10月基本结束，对严重违法乱纪的，特别是抵制检查、顶风违纪、转移资金、突击花钱的，要严肃处理并通过新闻媒体予以公开曝光，充分发挥警示与威慑作用。（完）

欲浏览全文，请点选中国财政部网站：here

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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