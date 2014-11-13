（修正）财政部地方债研究报告建议允许地方政府宣告破产--报载

修正第一段别字，应为21世纪经济报道

路透上海11月13日 - 21世纪经济报道周四报导，一项由中国财政部开展的地方债课题研究报告建议，研究制定《地方政府破产法》，从法律上明确地方政府应承担的债务风险责任，在地方政府资不抵债时，允许地方政府宣告破产，并规定债务重组及债务清偿程序，确定上级及中央政府在其中的责任。

报告指出，地方政府性债务质量具有典型顺周期性，一旦经济出现衰退，债务会出现非线性的恶化趋势。地方政府性债务对地区金融安全的影响集中在市、县两级政府，尤其是县级政府。

报导援引课题组调研指出，绝大多数地方官员认为，一旦地方债出问题，为防止地方债“太多而不能倒”和商业银行“太大而不能倒”，中央政府会出于维护宏观经济和金融稳定的需要而采取“兜底”措施。

在健全地方债管理的法律法规方面，报告还建议研究制定《地方公债法》，地方政府举债的整体资格、报批程序、资金用途、发行规模、上市流通等作出详细规定，并界定上级部门、各级人大审议批准监督权限。

而国务院办公厅10月初发布加强地方政府性债务管理的意见，标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。意见称，要硬化预算约束，防范道德风险，地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

"中央明确指出对于地方债不救助、不兜底，强调谁借谁还、风险自担，也需要配套研究地方政府破产制度，需要有一套类似企业破产的制度安排。政府破产，并不是说政府消失了，而是要对现存的资产进行清算，要追究相关人员的责任，既有的债权债务关系如何处理等，“报导援引中南政法大学财政税务学院院长陈志勇表示。

报告并指出，由于县域经济总体薄弱，财政能力处于弱势且短期内土地缺乏足够的开发潜力；而且县级政府融资平台数量最多，占全部融资平台总数的72.4%，但其管理、盈利和资产规模质量相对较差，风险隐患最大。同时，县级融资平台贷款主要为当地金融机构、居民，地方政府若违约，会给地方金融机构造成大量不良资产，且易引发群体性事件。

根据国家审计署发布的《全国政府性债务审计结果》数据显示，而以债务率(债务余额占当年政府综合财力的比率)和借新还旧率来考量，超过一定风险线的地方政府数量有所增加。如2010年底债务率超过100%的市级政府为78个，到2013年6月底这个数量增加到99个。

此外，报告还建议完善偿债准备金制度,建立由地方政府相关领导及权威专家组成的管理决策机构；同时还要建立地方债资金管理机构，用于统筹协调债务资金管理，跟踪审核债务资金使用情况。

财政部10月底发布通知，明确截至2014年12月31日尚未清偿完毕的地方政府存量债务，按照先清理、后甄别的顺序，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。（完）

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。