中国国务院：财税改革要拿出方案 金融改革要推出新举措

* 财税改革要拿出方案

* 金融改革要推出新举措

* 继续搞好房地产市场调控

路透北京3月27日 - 如何深化改革是中国习李政府面临的重大挑战。国务院周三召开常务会议要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。

中国政府网刊登的国务院常务会议新闻稿称，是次会议确定了今年政府六个方面及相关部分共48项重点工作，并将任务逐项分解至国务院各部门、各单位。

“抓紧制定落实分工的细化方案，结合实际提出自己的工作重点，把每一项任务落实到具体单位、具体人，列出时间表，”国务院要求。

常务会议要求力争重要领域改革有实质性进展，价格改革要重点推进完善资源性产品价格形成机制；继续搞好房地产市场调控，加快建立房地产稳定健康发展的长效机制。

昨日国家发改委在宣布下调油价同时，亦决定调整成品油价格形成机制，包括缩短调价周期、取消4%波幅限制并调整挂靠油种等，打响了新政府推进资源价格改革的“第一枪”。

国务院常务会议还要求，要抓紧制定城镇化中长期发展规划，完善配套政策措施；进一步增强农村发展活力，努力实现全年农业好收成；加快产业结构调整，分行业提出化解产能过剩矛盾的具体办法。

放宽民间投资准入也再度被提及。国务院要求要拿出切实有效的举措，放宽民间投资市场准入，激发民间投资活力。

此外，国务院还特别提及要用好2万多亿元人民币的年度财政性教育经费，提高各级各类教育质量。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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