中国1-2月财政收入同比增3.2% 财政支出增长10.5%

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京3月16日 - 中国财政部周一公布，1-2月全国一般公共预算收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长1.7%；其中中央财政收入下降1.7%，同口径下降1.8%；地方财政收入增7.5%，同口径增4.7%。
财政部网站刊登的新闻稿并称，1-2月全国一般公共预算支出同比增长10.5%，同口径增长9.5%；其中中央财政支出增长21.4%，同口径增长21%；地方财政支出增长8.5%，同口径增长7.3%。
新闻稿表示，按有关规定，从2015年1月1日起，将地方教育附加等11项基金收支由政府性基金转列一般公共预算，为便于比较，在计算财政收支自然口径增幅的基础上，还计算了剔除部分政府性基金转列一般公共预算影响的同口径增幅。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接：here
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。