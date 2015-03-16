中国1-2月财政收入同比增3.2% 财政支出增长10.5%

新闻稿表示，按有关规定，从2015年1月1日起，将地方教育附加等11项基金收支由政府性基金转列一般公共预算，为便于比较，在计算财政收支自然口径增幅的基础上，还计算了剔除部分政府性基金转列一般公共预算影响的同口径增幅。（完）