中国财政收支矛盾十分突出 支出刚性增长趋势未变--财政部官员

路透北京11月4日 - 中国财政部部长助理戴柏华周五表示，中国财政收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势没有改变。

他是在中国财政科学研究院主办的“财政与国家治理 暨财政智库60年研讨会”上做出上述表示。他并称，目前社保支出压力也很大，未来要加快财政改革。

财政部此前公布数据显示，中国前三季度财政收不抵支，全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%，显示中国为稳增长积极财政力度持续加快。

中国财政部副部长刘昆日前向十二届全国人大常委会作了关于提请审议2016年中央预算调整方案草案的议案的说明，今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元人民币全部返地方。此次调整全国财政预算收支总额、重点支出规模及赤字不变，中央和地方预算仅在收支结构上有一些变化。（完）