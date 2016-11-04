中国财政收支矛盾十分突出 支出刚性增长趋势未变--财政部官员

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月4日 - 中国财政部部长助理戴柏华周五表示，中国财政收支矛盾十分突出，支出刚性增长趋势没有改变。
他是在中国财政科学研究院主办的“财政与国家治理 暨财政智库60年研讨会”上做出上述表示。他并称，目前社保支出压力也很大，未来要加快财政改革。
财政部此前公布数据显示，中国前三季度财政收不抵支，全国一般公共预算赤字14,556亿元人民币，收入为预算的77%，支出为预算的75.2%，显示中国为稳增长积极财政力度持续加快。
中国财政部副部长刘昆日前向十二届全国人大常委会作了关于提请审议2016年中央预算调整方案草案的议案的说明，今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元人民币全部返地方。此次调整全国财政预算收支总额、重点支出规模及赤字不变，中央和地方预算仅在收支结构上有一些变化。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李子木；审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。