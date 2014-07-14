中国6月财政收入同比增长8.8% 重点项目预算执行加快--财政部

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京7月14日 - 中国财政部周一公布，6月全国财政收入1,3461亿元人民币，同比增长8.8%，增速稍快于上月的7.2%。其中，中央财政收入5,477亿元，同比增长5.8%，延续上月的低增长态势，主要受增值税下降以及出口退税增加等因素影响。
财政部并称，下半年受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税以及去年收入基数逐步提高等因素影响，中央财政收入增幅仍有回落压力，地方财政一些省份增收困难。
数据显示，1-6月累计，全国财政收入74,638亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入34,327亿元，同比增6.2%，比预算增幅低0.8个百分点；地方财政收入（本级）40,311亿元，增长11.1%。
支出方面，6月全国财政支出16,522亿元，同比增长26.1%。其中，中央财政本级支出2,017亿元，增长12.3%；地方财政支出14,505亿元，增长28.3%。全国财政支出重点项目预算执行进度加快。
1-6月累计，全国财政支出69,154亿元，同比增长15.8%。其中，中央财政本级支出10,812亿元，增长13%；地方财政支出58,342亿元，增长16.4%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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