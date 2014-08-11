中国7月财政收支增幅趋均衡 中央财政增收仍较困难

路透北京8月11日 - 在中国经济明显企稳之后，7月财政收支增幅亦趋于均衡。财政部周一公布7月全国财政收入同比增长6.9%；支出增速明显回落至9.6%，结束此前为稳增长连续两个月增速高达20%以上的局面。

中国财政部公布7月财政收支时称，预计后几个月中央财政收入增长仍较困难，因受扩大营（业税）改增（值税）增加减税、去年收入基数逐步提高等因素影响。

数据显示，7月份，全国财政收入12,662亿元人民币，比去年同月增加813亿元，增长6.9%。其中，中央财政收入6，335亿元，同比增长4.7%。

1-7月累计，全国财政收入87,300亿元，比去年同期增加6,860亿元，增长8.5%。其中，中央财政收入40,663亿元，同比增长6%，比预算增幅（7%）低1个百分点。

支出方面，7月份，全国财政支出10,256亿元，比去年同月增加902亿元，增长9.6%；1-7月累计，全国财政支出79,410亿元，比去年同期增加10,342亿元，增长15%.

中国财政收支图表 link.reuters.com/puh62w

**主体税种保持增势**

尽管今年中国进一步扩大营改增试点范围，但主体税种的增值税，营业税和消费税以及企业所得税7月份均保持增长态势。

其中7月份国内增值税2,249亿元，同比增长14.5%，扣除营改增转移收入后增长6.6%。本月增值税增幅回升，与6月份规模以上工业增加值增幅回升、工业生产者出厂价格降幅收窄以及加强税收征管等因素有较大关系。

7月份营业税1,718亿元，同比增长3.1%，考虑营改增收入转移因素后增长12.1%。其中，金融业营业税757亿元，增长21.4%；房地产营业税400亿元，增长4.7%，主要受房地产市场成交额下滑的影响；建筑业营业税311亿元，增长8.4%。

中国营业税改增值税始于2012年1月1日率先在上海试点，今年1月1日，将铁路运输业和邮政业纳入试点，6月1日将电信业纳入试点行业。下一步营改增范围将逐步扩大到生活服务业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域，“十二五”全面完成营改增改革目标，相应废止营业税制度，适时完成增值税立法。

7月企业所得税3,373亿元，同比增长9.6%。其中，金融业企业所得税802亿元，增长13%；房地产企业所得税263亿元，下降15.5%；工业企业所得税1,307亿元，增长17%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2014年7月 6.9 9.6

6月 8.8 26.1

5月 7.2 24.6

4月 9.2 1.1

3月 5.2 22.3

1-2月 11.1 6

2013年全年 10.1 10.9

11月 15.9 4.1

10月 16.2 21.9

9月 13.4 10.1

8月 9.2 6.5

7月 11 1.8

6月 12.1 3

5月 6.2 12

4月 6.1 18

3月 6.1 7.2

1-2月 7.2 15.7

2012全年 12.8 15.1

11月 21.9 6.7

10月 13.7 6.7

9月 11.9 16.6

8月 4.2 11.7

7月 8.2 37.1

6月 9.8 17.7

5月 13.1 10.8

4月 6.9 8

3月 18.7 34.7

2012年1-2月 13.1 32.8

2011全年 24.8 21.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）

欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。