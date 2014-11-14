10月全国财政收入同比增速创八个月高点 支出罕见负增长（更新版）

美指走低人民币小幅收升 实需购汇难撼监管维稳决心
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。
路透北京11月14日 - 中国10月财政收入同比增幅比上月提高，得益于中央财政大幅增收；当月全国财政支出则出现罕见的同比下滑，因去年同期基数较高，且今年年内支出进度超前。
财政部周五公布，10月全国财政收入13,280亿元人民币，同比增长9.4%，增速创八个月高点。10月中央财政收入同比增长11.3%，地方财政收入增长7.6%，分别高于9月的5.9%和6.6%。
“本月全国财政收入增幅比9月份有所回升，主要是部分金融机构上缴国有资本经营收入及企业所得税增加，带动中央财政收入增幅回升。”财政部新闻稿称，地方财政收入增长与上月基本持平，但比去年同期增幅回落，主要受房地产相关税收增幅回落等因素影响。
1-10月累计来看，全国财政收入同比增长8.2%。其中，中央财政收入同比增长6.6%，比1-9月累计增幅提高0.6个百分点；地方财政收入同比增长9.8%。
财政部预计，受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税、去年收入基数逐步提高等影响，今年余下两个月中央财政收入增长仍较困难，地方部分省份收入增幅有可能回落，财政收支矛盾突出。
从10月财政收入分项来看，月消费税和增值税增速均超过10%；同时，受部分金融机构预缴企业所得税增加的提振，企业所得税同比增速达到15.8%。
受房地产市场成交额下滑等影响，房地产和建筑业营业税同比分别下降7.8%和9%。
房地产市场低迷对财政收入的拖累也反映在地方性小税种中，其中跟房地产市场密切相关的契税同比下降9.3%。
中国月度财政收入与支出增速走势图：link.reuters.com/fys43w
**财政支出罕见地负增长**
财政部公布的10月全国财政支出9,910亿元，同比下降5.7%，为2013年7月以来单月增速首次为负，当时为同比下降1.8%。
10月中央财政支出同比下降10.8%，主要受部分重点支出前几个月提前拨付等因素影响；地方财政支出亦同比下降4.6%。
海通证券宏观分析师姜超在数据即时点评中表示，10月财政支出增速大幅下滑至负5.7%，去年同期基数较高是原因之一；而中央支出增速坠落至负10.8%，也与此前部分重点支出提前拨付有关。
“财政支出增速大幅下滑固然与高基数效应有关，也反映出前期的超预期增长透支了四季度的支出。”姜超称，财政支出主要用于了粮油物资储备、城乡社区和住房保障。
1-10月累计，全国财政支出同比增长11.3%，完成预算的74.2%，比去年同期提高0.4个百分点。其中，中央财政本级支出同比增长9.2%，地方财政支出同比增长11.7%。
分项来看，粮油物资储备、城乡社区和住房保障三项支出增速靠前，分别为增长21.6%、18.6%和17.5%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出
2014年10月 9.4 负5.7
9月 6.3 9.1
8月 6.1 6.2
7月 6.9 9.6
6月 8.8 26.1
5月 7.2 24.6
4月 9.2 1.1
3月 5.2 22.3
1-2月 11.1 6
2013年全年 10.1 10.9
11月 15.9 4.1
10月 16.2 21.9
9月 13.4 10.1
8月 9.2 6.5
7月 11 负1.8
6月 12.1 3
5月 6.2 12
4月 6.1 18
3月 6.1 7.2
1-2月 7.2 15.7
2012全年 12.8 15.1
11月 21.9 6.7
10月 13.7 6.7
9月 11.9 16.6
8月 4.2 11.7
7月 8.2 37.1
6月 9.8 17.7
5月 13.1 10.8
4月 6.9 8
3月 18.7 34.7
2012年1-2月 13.1 32.8
2011全年 24.8 21.2
注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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