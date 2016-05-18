中国财政部：结构调整专项奖补资金管理办法发布 实施钢铁煤炭税收优惠

路透北京5月18日 - 中国财政部发文称，报经国务院审定后，财政部印发了工业企业结构调整专项奖补资金管理办法，明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补，鼓励地方政府、企业和银行及其他债权人综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式，实现市场出清。并实施钢铁煤炭行业有关税收优惠政策。

周三刊登在财政部网站的新闻稿称，专项奖补资金规模为1,000亿元人民币，实行梯级奖补。其中，基础奖补资金占资金总规模的80%，结合退出产能任务量、需安置职工人数、困难程度等按因素法分配。

梯级奖补资金占资金总规模的20%，和各省份、中央企业化解过剩产能任务完成情况挂钩，对超额完成目标任务量的省份、中央企业，按基础奖补资金的一定系数实行梯级奖补。专项奖补资金由地方政府和中央企业统筹用于符合要求的职工分流安置工作。

文件要求各有关省级政府和国务院国资委分别负责制定本地区和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能实施方案并报国务院备案。发改委等部门综合平衡并确定各地区、中央企业化解钢铁、煤炭过剩产能任务后，财政部即按照资金管理办法有关要求拨付奖补资金。

同时继续实行钢铁出口退税政策；取消加工贸易项下进口钢材保税；落实煤炭企业增值税抵扣政策；落实煤炭企业城镇土地使用税优惠政策；落实钢铁企业利用余压余热发电资源综合利用税收优惠政策。

通过税收优惠政策、土地出让收入政策和财务会计制度等，支持钢铁、煤炭企业进行收购、合并、债务重组、破产等。支持金融企业及时处置不良资产、通过专项建设基金支持符合条件的项目、通过出口信用保险支持钢铁、煤炭等行业“走出去”。

此外，实施鼓励煤层气开发利用的财政政策，“十三五”(2016-2020年)期间，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米。

去产能是中国今年的五项重点工作之一，但在经济下行压力加大的大环境下，中国银行信贷的软约束以及地方保护主义等正让“僵尸企业”僵而不死，也让中国淘汰钢铁，煤炭等传统落后产能的努力可能面临被消蚀的风险。

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