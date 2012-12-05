中国社科院建议明年财政和货币政策基调维持不变

* 社科院蓝皮书建议明年继续实施积极财政政策和稳健货币政策

* 2013年加大积极财政政策实施力度,适当扩大赤字规模

* 预计2013年中国GDP增长率为8.2%、CPI涨幅为3.0%

路透北京12月5日电---中国社科院周三发布2013年经济蓝皮书预计,2013年国内生产总值(GDP)增长率为8.2%,居民消费价格指数(CPI)为3.0%,并建议继续实施积极财政政策和稳健货币政策,适当扩大赤字规模.

蓝皮书认为,由於多种因素的影响,今年第三季经济增长7.3%,经济增长惯性下滑趋势会趋缓,第四季度经济增长需要加大政策激励才能达到7.5%的增长水平.

"预计2012年全年GDP的增速为7.7%,2013年全年GDP的增速为8.2%,消费物价指数(CPI)预测2012年为2.7%左右,2013年为3.0%."蓝皮书称.

蓝皮书指出,在国际经济形势尚不明朗,仍存在下行风险的情况下,当前处理好稳增长、调结构、抓改革的关键是把稳增长放在更加重要的位置.把稳定投资增长作为短期稳定经济增长最有效、最直接的措施.加大对企业技术改造、民生事业、重大交通和城市基础设施、普通商品住房的投资力度.

同时,中国经济已经进入了一个中高速发展的新阶段.行政办法短期有效,但是扭曲了价格信号,违背价值规律,只能使矛盾越积累越多,越来越尖锐,解决起来也越来越困难,最终会使经济遭受巨大的损失.

蓝皮书并称,中国潜在增长的水平逐步从原有的8%-10%最优增长区间会向下调整到"十二五"(2011-2015年)的7%-9%区间,中长期内中国需要的是结构性的改革,核心就是继续推进市场化改革.

蓝皮书预测,达到十八大提出2020年中国的GDP和人均收入要比2010年翻两番的目标可期.初步测算,实现"十八大"目标所需的增速最高仅为7.1%.根据模型测算的结果显示,7.5%-8%可能是今後10年可能性最大的一个平均增长速度.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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