财政部：企业兼并重组暂免三年土地增值税 但房企不适用

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透北京3月24日 - 为减轻企业兼并重组负担，继不久前企业兼并重组获所得税优惠后，中国财政部和国家税务总局公布暂免此类企业土地增值税，暂免期限为2015年1月1日至2017年12月31日。
财政部网站刊登的关于企业改制重组有关土地增值税政策的通知中，规定了符合该优惠的四种具体类型，但特别提到该政策不适用于房地产开发企业。
为支持企业兼并重组，财政部和国税总局去年底宣布，扩大重组特殊性税务处理适用范围，并对非货币性资产投资给予递延纳税等优惠政策；并明确，在适用特殊性税务处理的股权收购和资产收购中，被收购股权或资产比例由不低于75%调整为不低于50%。
国税总局周一并出台征管措施落实小微企业税收新政，规定今年1月1日至2017年底，小型微利企业减半征收企业所得税的标准由年应纳税所得额10万元人民币以下扩大到20万元以下，以此支持小微企业的发展。（完）
浏览详细信息，请点选财政部网站：here
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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