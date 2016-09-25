明年起中国县级以上地方财政要集中公开本级政府预决算--财政部

路透北京9月25日 - 针对中国预算法执行不到位的情况，财政部发布做好地方预决算公开工作的通知，明确要求县级以上地方财政部门要建立预决算公开统一平台，从2017年起将本级政府预决算、部门预决算在平台上集中公开，方便社会公众查阅和监督。

财政部网站周六刊登的通知称，要健全预决算公开工作考核制度。地方各级财政部门和各部门要将预决算公开情况纳入地方财政和部门工作绩效考核范围，财政部建立考核机制，将地方预决算公开情况纳入中央财政对地方财政工作考核体系。

对2015年地方预决算公开专项检查发现的问题，地方各级财政部门要高度重视，依法应当公开的要督促部门立即公开，公开要素不全的要督促部门补充公开，公开形式不规范的要督促部门采用规范形式公开。

抓紧对2016年预决算公开情况进行排查。对2016年地方预决算公开情况，地方各级财政部门要逐一排查，排查发现的问题要立即纠正，务必使2016年预决算公开工作有明显改进。

尽管中国2015年起执行新的预算法，规定经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告和报表，由本级政府财政部门向社会公开。

但地方预决算公开还存在一些突出问题，主要是主动公开意识不强，主体责任履行不力，未公开部门预决算的单位较多，已公开的预决算不同程度存在不够细化、时间滞后、公开渠道不规范的问题。（完）