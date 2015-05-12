中国国务院：完善外贸财税支持政策 优化进出口关税结构

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月12日 - 中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见，提出进一步丰富和完善财税政策支持外贸，优化进出口关税结构,力争到2020年外贸传统优势进一步巩固，竞争新优势培育取得实质性进展。
政府网刊登的意见全文并显示，逐步实施国际通行的退税政策，进一步完善出口退税分担机制；稳定外商投资规模和速度，提高引进外资质量。
意见并指出，扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，继续完善人民币汇率形成机制；积极创新外汇储备运用，通过外汇储备委托贷款等多种方式支持企业“走出去”。
鼓励金融机构向企业提供更多的直接或间接投融资产品，开发适应实体经济发展需要的避险产品和风险管理工具，帮助企业有效规避汇率风险。
同时要抓住一带一路沿线国家基础设施建设机遇，带动大型成套设备等出口。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。