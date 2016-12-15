中国明年对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%征购置税--财政部

路透北京12月15日 - 中国财政部和国家税务总局周四联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。

财政部网站发布的通知并称，自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

中国国务院去年9月末称，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策，实施期间为2015年10月1日至2016年12月31日；并要求各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。（完）

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