中国财政赤字具建设性和生产性特质 适度提高赤字率有利经济--专家

路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。

该篇署名中国财政科学研究院研究员陈龙的文章称，当前中国的财政赤字率和政府债务规模特别是中央政府的负债率，在全球主要经济体中属于比较低的。中国的债务风险总体可控，财政赤字率处于安全合理区间。

“判断财政赤字规模是否合理，除了从数量上观察，更重要的是分析赤字的性质和一定时期经济社会发展的态势。中国与欧美国家在赤字政策的内涵上具有明显差异。”文章称。

中国的赤字具有“建设性”和“生产性”特质，不同于欧美国家“消耗性”赤字。欧美国家的赤字主要源于行政消耗、应对选举、回应公众福利诉求以及刺激消费需求，因而产生的负面影响较大。

中国的赤字除了财政收入增幅放缓这一因素，主要源于减税降费、经济和社会发展性支出等因素，体现了包含产业结构调整等在内的结构性改革要求，有利于提升未来经济发展的质量和潜力。

换言之，中国赤字的产生、增加与涵养和培植财源密切相关，对经济的负面影响较小。由于财源基础得以增强，未来赤字的消化问题也会迎刃而解。因此，适度提高财政赤字率不仅是安全的，而且具有重要现实意义。

文章称，判断财政赤字规模是否合理，还要依据国有资产和国有资源状况。与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”。

文章建议，适度提高财政赤字率，具有重要的经济社会意义。一是能够增强财政政策的灵活性和政府的调控能力。当前，经济社会发展要求财政承担更为繁重的任务、发挥更为积极的作用。适度提高财政赤字率，避免财政“无米下锅”，为实施积极财政政策扩大了空间。

二是有助于扭转经济下行趋势。适度提高财政赤字率，可以扩大减税降费和支出的空间，抵消经济下行的能量，激发经济活力。同时，可以稳定市场预期，带动社会投资，提升企业活力和创新动力。

三是可以助力结构性改革。推动经济结构转型升级，需要财政政策继续发力。特别是在实施去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板中，适度提高财政赤字率，可以增强财政在市场出清过程中的“托底”能力，及时应对债务、职工安置以及一些突发问题，保障供给侧结构性改革顺利推进。

需要强调的是，通过适度提高财政赤字率来促进经济发展，需要防范和规避可能出现的风险和消极因素，并且要调整债务结构，清理、压缩地方政府及其融资平台的债务规模。同时，应增强与其他政策的协调性，优化支出结构，加快财政资源的整合，提高财政政策效果和财政资金使用效率。

2016年，中国财政赤字率提高到3%。文章认为，2016年中国经济发展的状况表明，中国当前的财政赤字率不仅处于安全合理的区间，而且有利于经济平稳健康发展。（完）