财经洞察：中国副财长表态为明年财政大扩张埋伏笔？

作者 沈燕

路透北京11月6日 - 中国的赤字率和负债率一直是外界关注的焦点，尤其是眼下经济下行压力加大，中国要实现“十三五”确定的保持经济中高速增长，学界不乏中国应扩大赤字规模的建议。

中国财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

此番表态不禁引发市场联想：是否迫于现实压力，副财长表态旨为明年实施更积极的财政政策争取更多空间？也为中国明年可能会突破业界公认的3%赤字率和60%负债率的红线预先吹风？

受此消息影响，中国股市 .SSEC 午后进一步上扬，终场升1.9%，连续第三日创两个半月新高；国债期货各品种则悉数下跌。

“从金融危机教训可以反思，3%的赤字率红线和60%的负债率红线，是不是一个绝对科学的标准，是否可以调整，这些观念的僵化并不利于改革，要在实践中调整，形成有指导意义的经济学理论。”朱光耀称。

由于3%的赤字率红线和60%的负债率红线是国际公认的警戒线，对一向强调底线思给维和风险防范的中国政府而言，即使明确积极财政政策的基调，强调增支减税，但在预算安排上也从不敢轻易突破红线。

中国财政部今年3月公布的预算报告草案中显示，赤字率是2.3%，但财长楼继伟随后解释，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。今年预算报告草案中赤字率是2.3%，但按当年实际收支差额的口径看，赤字率达到2.7%。显然较3%的警戒线又近一步。

财政部公布的今年前9个月财政数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入114,412亿元人民币，累计支出120,663亿元，收支赤字差额已达6,251亿元。如果不考虑今年财政预算口径的调整，2014年前九个月则是结余2,722亿元。

不可否认，面对今年稳增长压力加大的现实面前，发改委明显加快对投资项目的审批速度，同时政府支出的速度也明显加快，财政支出也明显提速，加之今年继续实施营改增以及一系列对小微企业的减税举措，财政收支矛盾正明显加剧。这也让原本将在今年四季度推行的全面完成“营改增”目标增添变数。

此外，今年全面实施的预算法对规范政府收支行为有明确约束，政府花钱不再任性的同时，地方政府财力也全面告急。面对财力吃紧的地方政府，中国也将地方债务置换额度提高至3.2万亿元，同时民生社会方面的支出也有增无减。

而刚刚公布的十三五规划建议中明确提出中国经济继续保持中高速增长。中国国家主席习近平在规划建议的说明中明确指出，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

很显然，当诸多的迹象显示中国增支减收的积极财政政策可利用的空间正变得越来越小，突破赤字率和债务率的红线很有可能是明年中国继续实施积极财政政策的首选。

中国审计署周五公布稳增长等政策措施贯彻落实跟踪审计结果显示，一些财政资金未及时支出，部门和地区还存在贯彻落实民生领域政策措施不到位，部分重点建设项目推进缓慢等问题，有关制度障碍亟需切实破除。（完）